Ce notă a luat Oana Lis la examenul de licență: ”Sunt super fericită și mândră de mine!”

Oana Lis a susținut, astăzi, examenul de licență și le-a mărturisit prietenilor virtuali nota pe care a luat-o.

Sigură pe ea însăși, soția fostului edil al Capitalei a mers, astăzi, la facultate pentru a susține examenul de licență. Imediat cum a ieșit din sala de examen, soția fostului edil al Capitalei și-a anunțat prietenii virtuali că a trecut, cu brio, peste tot și le-a mărturisit notele pe care le-a luat.

”Gata, am terminat azi examenul de licența. Am luat 8,80 in scris si 10 la oral!!! Sunt super fericita! Si mândra de mine! In sfârșit, sunt si eu cineva! Doamna psiholog, Oana Lis!!! Incantata de cunoștința!??? Gata, puteți sa ma felicitați, sa ma pupați, alea-alea!??”, a scris Oana Lis pe contul ei de Facebook.

Oana Lis, singurul sprijin pentru Viorel Lis

Oana Lis a vorbit și despre perioada grea prin care a trecut în ultima vreme, după ce fostul edil al Capitalei a făcut un atac cerebral vascular. Singurul sprijin pe care îl are Viorel Lis în momentul de față este Oana care îi este alături necondiționat, la bine și la greu. (VEZI ȘI: OANA LIS A IZBUCNIT ÎN LACRIMI CÂND A AUZIT CARE ESTE ULTIMA DORINȚĂ A LUI VIOREL LIS, ÎNAINTE DE A MURI)

„Din păcate de câteva zile lui Viorel nu îi este foarte bine. El este singurul om din viaţa mea care mi-a dat echilibru, siguranţă, a fost puterea de care aveam nevoie. Sunt alături de el la bine şi la greu!Binele făcut în viaţă se întoarce sub alte forme. Dupa AVC ar fi putut să nu mai meargă, să nu mai vorbească. A primit de Sărbători doar 5 mesaje, a fost trist. Dar a realizat că poate, dacă avea mai multe mesaje, nu mă avea pe mine. D-zeu îţi ia pe o parte şi îţi dă pe alta. Am fost şi noi supăraţi. Te simţi pierdut, oamenii te uită. Ne este foarte greu cu pastilele şi analizele. Are o pensie foarte mică. Singurele persoane pe care le iubesc sunt Viorel şi bunica mea, amândoi sunt în vârstă. Dar viaţa nu ştii ce îţi rezervă”, a spus Oana Lis, în urmă cu ceva timp.