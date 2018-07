Ce note a luat fiica lui Vali Vijelie la BAC 2018

Vali Vijelie și soția lui au izbucnit în plâns de bucurie! Fiica lor a luat examenul de Bacalaureat 2018. Ea a obținut o medie frumușică, deși nota de la economie e mică. Astăzi, 4 iulie, au fost afişate primele rezultate la BAC 2018. Vezi notele pe județe AICI.



Cati Rusu a obținut nota 8,55 la Limba și Literatura Română, 9, la Istorie și 5,09 la Economie. Media finală a fiicei lui Vali Vijelie este 7,81. Tânăra a absolvit un liceu din București, având Sectia Filologie. Ea a sustinut examen la romana, la istorie și la proba la alegere a profilului si specializarii.

Vali Vijelie, sfaturi prețioase pentru fiica sa înainte de BAC

“Fata a învățat singură, nu am fost eu la bac și nu am întrebat-o ce și cum. Eu în clasa a XII-a nu am mai mers, trebuia să mă duc la cântare. În clasa a VIII-a lipseam, pentru că mă duceam la nuntă! Îi spune fetei mele: tată, ia și învață, că uite eu cum am ajuns.

Bogăția unui om este familia!”, a declarat celebrul manelist la “Agenția VIP”.

Prezent în platoul emisiunii, Vali Vijelie a prezentat cea mai nouă melodie a lui, o colaborare cu Irina Lepa. Piesa celor doi artiști se numește “Te super iubesc”.

Vali Vijelie are doi copii

Vali Vijelie, pe numele din buletin Valentin Rusu, provine dintr-o familie săracă, fiind crescut împreună cu fraţii şi sora lui de bunica lor. El s-a născut pe 7 iulie 1970 în București și și-a descoperit talentul muzical la 11 ani. În timpul vacanţelor şcolare, era nevoit să muncească la o fermă de ambalat fructe din Giurgiu, ba chiar la munca câmpului, pentru a-şi asigura rechizitele şcolare. Renumele de „Vijelie” provine de la vărul acestuia, Mircea Vijelie şi a devenit unul din cei mai buni cântăreţi de muzică de petrecere din România, prin muncă şi dăruire, mai ales între anii ’87-’00. Acum este unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi romi de manele din România.