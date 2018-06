Vali Vijelie, avertisment dur pentru fata lui dacă pică BAC-ul: “I-am spus…”

Caty, fiica lui Vali Vijelie, se numără printre copiii de vedete care susțin zilele acestea ultimele probe ale examenului de bacalaureat. Invitat la o emisiune TV, celebrul artist a dezvăluit ce pedeapsă îi va da fetei sale în cazul în care nu obține note de trecere la BAC. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Vali Vijelie își pedepsește fiica dacă nu ia bacalaureatul

Carimaticul cântăreț a mărturisit mai în glumă, mai în serios că, dacă fiica lui pică BAC-ul, "îi oprește robinetul". De altfel, acest avertisment l-a primit și frumoasa adolescentă, care l-a asigurat pe tatăl, dar și pe mama ei că va trece cu brio peste examenul maturității.

“Astăzi a dat la istorie, am vorbit repede cu ea, ce se întâmplă, luăm, nu luăm. Soţia i-a spus că dacă nu ia bacul e problemă mare. I-am zis fiicei mele: «Nu iei BAC-ul, se oprește robinetul». Ne-a zis să stăm fără grijă şi că o să mărim volumul la robinet. Important e să îl ia. Eu sunt doar cu muzica. Ce să fac? Mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. I-am făcut plăcerile pe care şi le-a dorit ea cât am putut. (…).

Când s-a născut fata mea, stăteam în apartament la bunica şi am primit telefon: Vali, ai o fetiţă! Am zis că e greşeală, am închis şi m-am pus să dorm. Iar a sunat. M-am dus la ea, când am intrat acolo era familia. Zic: mă ia la vrăjeală! Eu având trei băieţi şi o fată, ea e slăbiciunea mea. Prima zi când a venit acasă am pus-o să doarmă pe un fotoliu. Eu am plecat să cânt. Am venit acasă şi nu mă lua somnul. Aşteptam ora 8-9 să mă duc să îi cumpăr pătuţ. Şeful meu a sunat şi mi-a trimis pătuţ acasă. Mi-a făcut cadou pătuţul”, a declarat manelistul în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

Vali Vijelie are doi copii

Vali Vijelie provine dintr-o familie săracă, fiind crescut împreună cu fraţii şi sora lui de bunica lor. În timpul vacanţelor şcolare, era nevoit să muncească la o fermă de ambalat fructe din Giurgiu, ba chiar la munca câmpului, pentru a-şi asigura rechizitele şcolare. Renumele de „Vijelie” provine de la vărul acestuia, Mircea Vijelie şi a devenit unul din cei mai buni cântăreţi de muzică de petrecere din România, prin muncă şi dăruire, mai ales între anii ’87-’00. Acum este unul dintre cei mai cunoscuţi cântăreţi romi de manele din România.