Ce ofertă a primit Dan Negru după ce Kinsey Wolanski a intrat, goală, pe teren: ”Orice e permis”

S-a întâmplat în timpul finalei Ligii Campionilor, desfășurată la Madrid. Era 1-0 pentru Liverpool în meciul cu Tottenham, iar o tânără aproape goală a reușit să înșele vigilența oamenilor de ordine și a pătruns pe gazon. Bineînțeles, momentul a fost gustat de fanii prezenți în tribune, iar rusoaica Kinsey Wolanski a făcut furori în mediul online, foarte mulți internauți grăbindu-se să dea click pe ”follow”.

Unul dintre aceștia este Dan Negru. Vedeta a mărturisit, pe pagina sa de socializare, că i-a dat follow nonconformistei care a pătruns pe teren, dar a recunoscut și că i s-a propus un nou format de emisiune. Protagoniștii ar trebui să facă un gest ieșit din comun prin care să ajungă în atenția presei în doar câteva minute. Totuși, Dan Negru a oferit un răspuns tranșant.

„I-am dat și eu follow lui Kinsey Wolanski, blonda care a intrat aproape goală pe teren la finala de Champions League. Conturile ei de social media au crescut brusc cu câteva sute de mii de urmăritori. I-am dat follow pentru că și eu am primit oferta sa prezint un format de tv in care protagoniștii/concurenții trebuie sa facă orice ca să ajungă in atenția presei câteva minute. Orice e permis. Câștigătorul ia premiul cel mare! Sunt țări in care showul se difuzează și când îi mai vedeți pe unii că fug pe teren in timpul meciurilor televizate sau că fac orice să atragă atenția presei câteva minute, e posibil sa fie concurenții acestui reality. Sigur s-or gasi și la noi nebunii. Și sigur va fi unu’ care să-i prezinte. Eu am refuzat ! 🤫”, a scris Dan Negru pe reţelele de socializare.

Kinsey Wolansky, apel disperat după ce a întrerupt finala Ligii Campionilor

În vârstă de 22 de ani, Kinsey Wolanski s-a trezit într-un coșmar la câteva ore de când a făcut senzație pe teren, în finala Ligii Campionilor. Ea a rămas cu foarte puțini urmăritori pe contul ei de Instagram, deși, la scurt timp după “victoria” bifată în timpul partidei dintre Tottenham – Liverpool 0-2, a fost asaltată de cereri. Mai mult, la ora transmiterii acestei știri, modelul rus avea doar două poze pe contul de Facebook, iar pe Instagram, 10 postări.

Disperată, ea a lansat pe Insta Story un apel prin care îi îndeamnă pe cei care au rămas să îi urmărească activitatea din viața virtuală să o ajute să-i recupereze pe cei pierduți după gestul său. Mesajul scris de ea pe o fotografie mai veche este: “I lost my 2.5 m followers. Help me to get them back (n.r.: Am pierdut 2,5 milioane de urmăritori. Ajutați-mă să îi aduc înapoi) ❤️”.