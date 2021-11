Ce părere are familia Corinei Caciuc despre relaţia cu Laurenţiu Reghecampf? S-a aflat acum tot, după ce a rămas însărcinată

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf, antrenorul echipei FC Craiova, formează un cuplu. Cine este tânăra în vârstă de 29 de ani și ce părere are familia ei despre relația cu antrenorul?

Corina Caciuc are 29 de ani și este născut în Deva. Părinții fetei sunt originari din Botoșani, iar cu mulți ani în urmă au decis să se mute în orașul în care s-a născut dr. Petru Groza, cel care în 1945 devenise Prim-Ministrul României.

Conform botosaneanul.ro, chiar și după mutare, familia încă ține legătura cu zona Botoșaniului, cu rudele și persoanele apropiate, fiind o familie numeroasă. De asemenea, în urmă cu mai mulți ani, tatăl Corinei a avut o dispută cu câteva rude de la Botoșani pentru o moștenire. Ulterior s-a ajuns în tribunal. Partenera lui Laurențiu Reghecampf mai are o soră, mai mare ca vârstă, care este căsătorită și are doi copii. Părinții Corinei ar fi încântați de relația pe care fiica lor o are cu antrenorul Laurențiu Reghecampf și s-ar arăta deranjați de amploarea pe care a luat-o subiectul în presă. De asemenea, aceștia nu doresc să intervină în viața fiicei lor.

Laurențiu Reghecampf și presupusa iubită urmează să devină părinți

Relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina ar fi din ce în ce mai serioasă, tânăra mutându-se în casa antrenorului, la Craiova.

Mai mult decât atât, vestea că ar urma să devină părinți i-a făcut să devină și mai apropiați, susțin unele surse. Se pare că, în doar șase luni, Reghecampf va devenit tată de fată, acesta având doar băieți, pe Luca și Laurențiu Jr. Cel mai probabil, acesta este și motivul pentru care Laurențiu Reghecampf și Corina sunt mai hotărâți ca niciodată să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Antrenorul a depus actele de divorț: ”E un moment delicat!”

Laurențiu Reghecampf avea să recunoască, pentru CANCAN.RO, că a depus actele de divorț, dar a și detaliat situația în care se află.

”Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Sursă foto: arhivă Cancan