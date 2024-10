Ce pensie are Mihaela Tatu, de fapt. Suma nu-i ajunge nici măcar pentru chirie!

Mihaela Tatu se numără printre cele mai celebre prezentatoare Tv din România. Cunoscută pentru emisiunea „De 3x femeie”, vedeta a lucrat 3 ani în radio și 19 de ani în televiziune. Câți n-ar fi, însă, curioși s-o revadă pe micile ecrane?! Ei bine, după atâta timp, Mihaela Tatu a dezvăluit ce pensie are un nume celebru din televiziunea română. Nu te așteptai la asta!

Mihaela Tatu a lucrat în domeniul contabilității într-o fabrică din Brașov până la 30 de ani. După aceea, fosta prezentatoare TV a început o carieră în domeniul radiofonic, iar la 40 de ani a trecut la televiziune. În cele din urmă, a decis să se retragă din viața publică și s-a reinventat ca trainer în comunicare.

După o viață dedicată muncii, fosta prezentatoare de televiziune Mihaela Tatu s-a pensionat, dar se confruntă cu dificultăți financiare, având o pensie de doar 3.100 de lei. Aceasta este o sumă insuficientă pentru a-i acoperi toate cheltuielile lunare. Într-o declarație sinceră, Mihaela a explicat că, deși primește această pensie după o carieră ce a început la vârsta de 18 ani, banii îi ajung doar pentru plata chiriei.

CITEȘTE ȘI: Cum a ajuns Mihaela Tatu să sufere de boala secolului. Ce i-a declanșat, de fapt, depresia fostei moderatoare „De 3 x femeie”

„Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am, nu pot să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea. Și atunci muncești, muncești până în ultima clipă, dar nu muncești pentru că trebuie, ci o faci o plăcere. Muncești cu plăcere și cu bucurie. Mai ales învățarea, nu trebuie să renunți la a citi și a învăța. Cred că este cel mai important lucru. (…) Am stat în chirie 11 ani pentru că așa am vrut. Am trebuit să strâng bani. Nu am știut dacă rămân în Oradea”, a declarat Mihaela Tatu, în cadrul emisiunii „La Măruță”.