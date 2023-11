Mihaela Tatu, adevărul despre relaţia cu Gabriel Cotabiţă: „Eram tot timpul împreună”

Momentul adevărului! Mulți ani la rând, au existat zvonuri conform cărora Mihaela Tatu (60 de ani) și Gabriel Cotabiță (68 de ani) ar fi avut o relație. Însă, cei doi s-au ferit să dea explicații despre presupusa idilă. Acum, fosta prezentatoare TV a vrut să lămurească situația și a spus ce s-a întâmplat, de fapt.

Mihaela Tatu a atras foarte multă simpatie atunci când a prezentat emisiunea „De 3 x femeie”. Producția a avut un mare succes, motiv pentru care unii oameni au ales să o urmărească în continuare pe vedetă și să îi fie alături în demersul profesional. Cât despre viața personală, aceasta a fost destul de discretă și a preferat să nu dea apă la moară atunci când a fost cazul. Însă, acum a decis să se destănuie.

Citește și: CUM A AJUNS MIHAELA TATU SĂ SUFERE DE BOALA SECOLULUI. CE I-A DECLANȘAT, DE FAPT, DEPRESIA FOSTEI MODERATOARE „DE 3 X FEMEIE”

Mihaela Tatu a mărturisit că a fost curtată de mai mulți bărbați, după divorțul de fostul soț. Fiind o femeie singură, în presă au apărut informații despre o posibilă relație cu Gabirel Cotabiță. Fosta prezentatoare TV a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, la acea vreme.

Am avut un câine, îl chema Berti, și lumea a înțeles că sunt nedezlipită de Berti Barbera. A mai fost și Adrian Daminescu pe listă, au fost mai mulți cu care s-a spus că am fost!” , a declarat Mihaela Tatu, în emisiunea Cristinei Șișcanu, la Metropola TV.

Prezentatoarea emisiunii „De 3 x femeie” a fost căsătorită și are alături de fostul soț o fiică în vârstă de 16 ani. Cu ocazia acestor dezvăluiri, Mihaela Tatu a vorbit și despre divorțul de fostul partener de viață.

„Nu mi-a părut nici o clipă rău că am divorțat. Dacă noi, în urma discuției pe care am avut-o, am pus lucrurile la punct, e foarte clar, e limpede. Nu s-a întâmplat la 20 de ani, ca s-o faci dintr-un impuls, se întâmpla la 40 de ani. Eram așezată, știam bine ce vreau! Relația cu fostul meu soț nu a mai mers din cauza distanței. Eu aici, el în Spania.

Ne-am văzut după doi ani de zile, timp în care am vorbit foarte puțin, ne-am întâlnit, ne-am luat în brațe, nu a mers. Și el avea o stângăcie…Ne-a fost teamă de părinți, ce le spunem părinților, cum le spunem că divorțăm. Au mai apărut iubiri după. Am fost într-o relație timp de 12-13 ani, dar nu ne-am căsătorit”, a adăugat fosta prezentatoare TV.