Mihaela Tatu se numără printre cele mai celebre prezentatoare Tv din România. Cunoscută pentru emisiunea „De 3x femeie”, vedeta a lucrat 3 ani în radio și 19 de ani în televiziune. Câți n-ar fi, însă, curioși s-o revadă pe micile ecrane?! Ei bine, după atâta timp, Mihaela Tatu a dezvăluit detalii neștiute despre viața sa după ce a renunțat să mai apară în lumina reflectoarelor, dar și motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru.

Invitată în podcast-ul lui Mihai Morar, fosta moderatoare „De 3x femeie” a dezvăluit motivele reale pentru care nu a mai apărut deloc pe micile ecrane. Gazda a întrebat-o pe aceasta dacă bolile cu care a fost diagnosticată în ultimii ani ar fi putut avea vreo legătură cu faptul că și-a întrerupt activitatea în televiziune. Ei bine, răspunsul ei a venit imediat.

„Sunt sigură că da. Am avut o perioadă lungă de timp, conștient sau nu. O comunicare pasivă în care am tăcut, chiar dacă am fost nemulțumită. M-am dus acasă și am spus: „Nu-mi place asta, e împotriva principiilor mele.” Nu e ok ce fac, dar nu pot înșela încrederea cuiva care a mizat pe mine și a avut încredere. Nu pot să zic „Nu.” Merg mai departe într-o zonă care nu-mi aduce satisfacții, dar rămân acolo”, a povestit Mihaela Tatu la podcast-ul susținut de Mihai Morar.

NU RATA: MOTIVUL DIN SPATELE SINGURĂTĂȚII FOSTEI PREZENTATOARE TV. MIHAELA TATU SPUNE TOT: „NU ÎNSEAMNĂ CĂ SUNT NEFERICITĂ SAU NEÎMPLINITĂ!”

Mihaela Tatu: Eram singura femeie care întreținea trei femei și cu sora mea, patru

Mihaela Tatu a mai declarat că în acea perioadă grea a avut multe griji și responsabilități. În afară de mama sa care era bolnavă, aceasta trebuia să aibă grijă și de sora ei.

”Eram singura femeie care întreținea trei femei și cu sora mea, patru. Mama mea era bolnavă acasă, la Brașov. Trebuia să am grijă de ea. Sora mea era la a doua facultate și trebuia să am grijă de ea. Și sora mea, Dumnezeu s-o odihnească, avea și ea nevoie de sprijinul meu. A fost o perioadă greoaie. Se spune că Dumnezeu îi dă celui ce poate duce. Eu le-am dus, dar s-au regăsit în câmpul fizic.”, a mai spus moderatoarea „De 3x femeie”

ÎNTREGUL INTERVIU ÎL PUTEȚI URMĂRI AICI: