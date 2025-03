Ce pensie are Radu Theodoru, de fapt. Suma pe care o primește generalul maior în retragere de la stat, la 101 ani

Voica Theodoru, fiica generalului maior în retragere Radu Theodoru (101 ani), a fost invitată în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu în direct. Femeia a dezvăluit ce pensie are tatăl ei, dar și ce sumă de bani a primit de la statul român la împlinirea a 100 de ani. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Voica Theodoru, fiica generalului vizat de DIICOT, a fost invitată specială în emisiunea lui Dan Diaconescu și a vorbit despre veniturile pe care tatăl ei le are. Ce pensie de veteran are, dar și ce sumă de bani a primit din partea statului atunci când a împlinit 100 de ani? Fiica generalului maior Radu Theodoru – în vârstă de 101 ani, susține că tatăl ei trăiește dintr-o pensie derizorie, nicidecum demnă de activitatea sa de-a lungul viții.

Reamintim că Radu Theodoru, generalul în retragere și veteran de război, este cercetat ca suspect într-un dosar DIICOT de trădare și constituirea unui grup infracțional, împreună cu alți 6 suspecți. Potrivit informațiilor din dosar, gruparea urmărea preluarea puterii și desființarea partidelor politice din România.

Voica Theodoru a dezvăluit ce pensie are tatăl ei, generalul Radu Theodoru

DAN DIACONESCU: Ce a primit domnul general la împlinirea vârstei de 100 de ani de la statul român?

VOICA THEODORU: A primit 5.000 de lei de la Primăria Capitalei, bani pe care i-a donat asociației Agart pentru refacerea monumentelor eroilor.

DAN DIACONESCU: Ce pensie are tatăl dumneavoastră?

VOICA THEODORU: O pensie mizeră. Are o pensie de 1.000 de lei de veteran, încă o pensie de 2.500 de lei de la scriitori (n.r Uniunea Scriitorilor Români), în total are undeva la 6.000 de lei.

DAN DIACONESCU: Foarte puțin. Nouă de ce ni s-a spus că generalii au nu știu cât?

VOICA THEODORU: Poate alți generali. Nu am înțeles de ce pe el l-au trecut la această categorie. Uniunea Scriitorilor nu i-a dat nimic pentru opera pe care o are, lui nu i-au dat nimic. Lui nu i-au aprobat acea pensie specială, cu dosarul pe care el îl are. Haideți să vedem de cine era condusă Uniunea.

Printre altele, Voica Theodoru a dezvăluit că tatăl ei nu s-a uitat niciodată la televizor. În casa generalului maior Radu Theodoru a existat un singur televizor la care se uita regretata lui soție, însă de 3 ani – de atunci când a rămas văduv, nu mai există nici acesta.

”Nu are televizor, nu are radio. DIICOT a fost, a văzut. Nu are radio. Și nu de acum, de o viață. Cât a fost mama, a fost un televizor la care se uita doar mama. El nu s-a uitat niciodată. După moartea mamei, nu a vrut să mai vadă niciun televizor.

De acum 3 ani nu mai există așa ceva. Nu se uită la absolut nimic. Citește și scrie. Citește zilnic, muncește până seara. (…) Nu știu, cine știe, poate are ceva mai sofisticat, putem să știm? Deci este singurul om, la 101 ani dă lovitură de stat, care nu a avut televizor”, a precizat Voica Theodoru, în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”.

