Ce pensie are Serghei Mizil la 70 de ani. Câți bani consumă pe medicamente într-o lună cel mai bun prieten al lui Nicu Ceaușescu

Serghei Mizil a dezvăluit, în cadrul podcastului „Pe bune”, realizat împreună cu fiica lui cea mică, Ana Mizil, Serghei Mizil, ce pensie primește de la stat. Puțini s-ar aștepta, dar suma este atât de mică încât nu și-ar putea permite nici măcar să-și ia medicamentele.

Potrivit spuselor sale, primul mare „băiat de oraș” primește lunar doar 1.200 de lei, în condițiile în care tratamentele îl costă, lună de luni, 2.000 de lei.

„Gândiți-vă că eu am pensie 1.200 și mă costă medicamentele 2.000! Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să îmi iau medicamente, nu mai zic de plătit căldură, masă…”, a spus Serghei Mizil.

Un bărbat din producție și-a permis să-l întrebe cum are pensie, dacă nu a avut job: „Nea Serghei, ai zis că nu ai muncit vreodată la stat. Cum de ai pensie?”.

„Băi, nea întrebătorule, să-ți explic… La toate firmele, mi-am plătit taxele pentru a avea pensie, plus că sunt membru al Uniunii Artiștilor Plastici, însă de acolo nu mi-a venit pensie. Am avut contract de muncă toată viața mea! Ceaușescu lucra de la 14 ani, eu de la 8 ani. Am lucrat prima dată la un pulover, apoi m-am axat pe scos dopuri de vin!”, a fost răspunsul celui mai bun prieten al lui Nicu Ceaușescu.

(CITEȘTE ȘI: Adevărul despre starea de sănătate a lui Serghei Mizil. „Va trebui să fac asta!”)

Cât l-a costat operația la inimă pe Serghei Mizil

În iulie 2023, Serghei Mizil s-a operat la inimă. Intervenția prin care medicii i-au pus stent l-a costat nu mai puțin de 4.000 de euro, sumă pe care n-ar fi avut cum să o acopere din pensie, sub nicio formă.

„Toată lumea a zis că am mierlit, că nu știu ce, dar n-am nimic. Deci nu am făcut nici infarct, nici nimic… mă verific la cât s-a consumat, mă duc periodic și îmi fac control la doctor. Ieri am venit la spital, azi am plecat. Mi-am făcut un stent și am plecat să beau un spritz. Două ore jumătate (a durat operația, n.r.). Eu am înțeles că stent îți pune Statul doar dacă ai făcut infarct. Eu nu vreau să fac infarct! M-am dus aici că-s condiții bune și m-a costat 4000 de euro tot”, a declarat afaceristul la Xtra Night Show.

În prezent, Serghei Mizil continuă tratamentul și se gândea chiar să renunțe la fumat, pentru sănătatea sa.

(CITEȘTE ȘI: Serghei Mizil șochează cu fiecare ocazie, dar ultima le bate pe toate. Are o pasiune secretă care l-a umplut de bani. „6-7.000 de mărci germane bucata” + Ce a făcut cu banii)