Serghei Mizil șochează cu fiecare ocazie, dar ultima le bate pe toate. Are o pasiune secretă care l-a umplut de bani. „6-7.000 de mărci germane bucata” + Ce a făcut cu banii

Serghei Mizil, 70 de ani, fiul unuia dintre cei mai apreciați foști miniștri ai regimului ceaușist, Paul Niculescu Mizil, recunoaște că din când în când îl mai apucă dorul de a picta, marea sa pasiune.

Personaj monden cu mare priză la public în ziua de astăzi, Serghei Mizil a dezvăluit pentru CANCAN.RO cum făcea bani din pictură în ultimii ani ai regimului comunist, dar și imediat după.

„Noi, pictorii, ieșeam destul de des afară în regimul comunist. Aveam un atelier și la Roma, dar piețele principale pentru noi erau cele din Germania și Italia. Luam și 6 sau 7.000 de mărci germane pe un tablou, ceea ce însemna bani pe atunci!”, afirmă Serghei Mizil pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Ce pensie are Serghei Mizil. Suma ireala pe care o primește lunar de la stat)

El a dezvăluit și „rețeta personală” pe care o folosea cu mare succes pentru a-și dubla sau chiar tripla banii câștigați în străinătate.

Cum își tripla Serghei Mizil banii câștigați din pictarea unor tablouri înainte de 1989

„Eu îmi triplam suma, fiindcă după ce vindeam tablourile afară, fie în Germania, fie în Italia, mai făceam niște șmecherii. Din banii primiți cumpăram tot felul de lucruri care nu se găseau la noi și le revindeam la prețuri mari, aparate video, blugi, geci, tricouri, cafea, țigări. Aveam noroc că eram cine eram și mi-am zis ca dacă mă tot înjură unul și altul, măcar să le dau și motive. Știam că toți zic despre mine că sunt băiatul lui ăla și că profit de situația asta. Și dacă tot mă înjurau, măcar să știu și eu că aveau motive întemeiate s-o facă!”, adaugă același Serghei Mizil.

Recunoaște că nu a mai pictat de ani buni și că din când în când ar mai face asta.

„Mă mai apucă din când în când dorul de a picta. Însă trebuie să-și creezi anumite condiții, nu se poate așa simplu, te duci la șevalet și aia e! Trebuie să ai o anume liniște interioară. Când trebuie să ai grijă și de afacerile tale și la fiecare oră te caută cei de la Protecția Consumatorului, de la Autoritatea de Stat pentru mai știu eu sau cei de la Inspectoratul nu știu care, îți vine să arunci cu toate după ei”, explică el de ce a renunțat în parte la ipostaza de pictor.

Una despre care spune oricând cu mândrie că i s-a potrivit foarte bine.

(NU RATA: Adevărul despre starea de sănătate a lui Serghei Mizil. „Va trebui să fac asta!”)

„ Am fost mereu un pictor exploziv, cu gusturi mai ciudate, căruia i-a plăcut mult culorile violente. Așa sunt eu, mai exploziv și așa arăta și tablourile mele. Nu mai am niciunul acasă de multă vreme. Am rămas doar cu faptul că înainte de 1989 și imediat după tablourile mele se vindeau foarte bine. Poate că într-o bună zi vor recunoaște mai mulți acest lucru despre mine”, indică Serghei Mizil.

Marea supărare a fiului fostului cunoscut nomenclaturist din vremea comuniștilor

Remarcat după schimbarea regimului comunist din țară și prin prisma unor apariții în diverse filme sau emisiuni de televiziune, Serghei Mizil nu uită că guvernanții care s-au succedat la putere după 1990 i-au retrogradat pasiunea.

„Cei de azi au uitat că omul e cel ce trebuie considerat patrimoniu. Ei au degradat meseria asta, coborând-o lângă cea de cizmar sau mai știu de care, deși nici alea nu sunt de lepădat. Dar ei nu au știu niciodată ce e un artist. Poate că voi apuca ziua în care această lege proastă va fi în sfârșit schimbată”, conchide Serghei Mizil.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.