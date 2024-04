Iată cum poate un pensionar să afle ce pensie va primi după recalculare. Deși procesul de calcul poate părea complicat, în practică nu este atât de dificil.

În primul rând, pensionarul trebuie să calculeze punctajul lunar, cunoscut drept coeficient de pensie. Acesta se obține prin împărțirea salariului mediu brut la câștigul salarial mediu brut utilizat pentru elaborarea bugetului din acel an.

Pentru anul 2024, câștigul salarial mediu brut utilizat pentru elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.789 de lei.

Ce pensie primește un român, acum, în 2024, dacă s-a pensionat cu o vechime de 40 de ani de muncă

Iată ce pensie primește un român, acum, în 2024, dacă s-a pensionat cu o vechime de 40 de ani de muncă!Pentru a calcula pensia, se folosește următoarea formulă: 0,73648 (punctajul anual) x 40 (numărul de ani de vechime) + 0,5 (punctele de stabilitate) x 5 (numărul de ani lucrați în plus față de cei 25 de ani) de vechime) + 0,75 (punctele de stabilitate) x 5 (numărul de ani lucrați în plus față de cei 30 de ani de vechime) + 1 (punctele de stabilitate) x 5 (numărul de ani lucrați în plus față de cei 35 de ani de vechime).

Astfel, rezultă un total de 40,7092 puncte de pensie, care înmulțite cu valoarea punctului de referință (VPR) de 81 de lei, conduc la o pensie de 3.297 de lei.

Să luăm același calcul pentru o pensie cu un salariu mediu brut actual din România și o vechime standard de 35 de ani. În acest caz, punctajul anual este de 1.

Astfel, 1 (punctajul anual) x 35 (numărul de ani de vechime) rezultă în 35 de puncte de pensie, care înmulțite cu valoarea punctului de referință de 81 de lei, generează o pensie brută de 2.835 de lei. Totuși, la această sumă se adaugă și puncte de stabilitate, îngrijire pentru 35 de ani de muncă înseamnă 6,25 puncte în plus, adică încă 506,25 lei la pensie. Astfel, pensia totală ajunge la 3.342 de lei.

