Ce plan are prințul Harry pentru acest Crăciun. S-ar putea ca lui Meghan Markle să nu îi placă

Prințul Harry și Meghan urmează să decidă unde să petreacă sărbătorile de Crăciun în acest an, dar, potrivit unei surse, se pare că nu se vor întoarce în Marea Britanie, în ciuda faptului că au primit o invitație de la unchiul lui Harry, Charles Spencer, să petreacă Crăciunul în familie la Althorp.

În timp ce prințul Harry a făcut vizite periodice în Marea Britanie de când a renunțat la viața regală și s-a retras din îndatoririle de membru al familiei regale în 2020, soția sa, Meghan Markle, nu a mai fost fotografiată în Marea Britanie de la înmormântarea reginei Elisabeta în 2022, scrie publicația britanică EXPRESS.

Deși Harry și Meghan au primit o invitație să viziteze familia Spencer în acest an, este puțin probabil ca familia lor să se întoarcă în Marea Britanie.

O sursă bine plasată a declarat pentru o publicație britanică:

„Harry și Meghan nu vor petrece Crăciunul cu familia Spencer sau cu familia regală în acest an. Pur și simplu nu este o opțiune pentru copii în acest moment din cauza a ceea ce se întâmplă cu securitatea lor.”

Cei doi copii ai lui Harry și Meghan sunt Prințul Archie, în vârstă de cinci ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de trei ani.

Care este situația privind procesele în care este implicat Harry

Prințul Harry a primit permisiunea de a face apel împotriva respingerii contestației sale legale împotriva deciziei guvernului britanic de a-i lua protecția poliției atunci când se află în Marea Britanie.

După ce guvernul britanic a decis să nu mai ofere protecție polițienească cuplului Harry-Meghan atunci când aceștia se află în Marea Britanie, Prințul Harry a decis să formuleze un apel împotriva acestei decizii, dar apelul lui a fost respins. Mai recent, el a primit permisiunea să formuleze un recurs împotriva respingerii apelului initial.

Echipa juridică a lui Harry a susținut inițial că a fost tratat nedrept în schimbările aduse protecției poliției, deoarece Harry a susținut că încă se confruntă cu amenințări semnificative la securitatea sa.

De ce se teme Harry să viziteze Marea Britanie

Ducele de Sussex și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la siguranța soției sale în Marea Britanie.

Vorbind pentru emisiunea „Tabloids on Trial” de la ITV, el a declarat:

„Este încă periculos și este suficient să existe un individ izolat, o persoană care citește aceste lucruri pentru a acționa pe baza a ceea ce a citit și nu contează dacă folosește un cuțit sau acid, orice ar fi, acestea sunt lucruri care mă preocupă cu adevărat. Este unul dintre motivele pentru care nu o voi aduce pe soția mea înapoi în Marea Britanie.”

O publicație britanică a aflat că, la rândul lor, Regele Charles și Regina Camilla au trimis și ei invitațiile pentru reuniunea de Crăciun de la Sandringham din acest an. Cu toate acestea, Prințul Harry și Meghan Markle nu au fost invitați la evenimentul de familie.

Ce pregătește familia regală pentru Crăciun

Potrivit unei surse bine plasate, asistenții de la Palatul Buckingham “prepară terenul” pentru cina de Crăciun din acest an, care va avea loc în sala de bal de la Sandringham House.

„Va fi un număr mare de oameni prezenți la cina din acest an”, a spus sursa. „S-a făcut un test în sala de bal pentru prima dată anul trecut și s-a dovedit a fi un mare succes, așa că anul acesta se va desfășura într-un mod similar”.

Deși Prințul și Prințesa de Sussex vor lipsi de la reuniunea familiei regale, aceasta va fi totuși o adunare de familie pe scară mare, deoarece regina Camilla și-a invitat copiii și nepoții.

Camilla, în vârstă de 77 de ani, are doi copii și cinci nepoți. Fiul ei, Tom Parker Bowles, are o fiică, Lola, de 17 ani, și un fiu, Freddy, de 14 ani, în timp ce fiica ei, Laura Lopes, are o fiică, Eliza, de 16 ani, și gemenii Gus și Louis, de 14 ani.

Sursa adaugă că, deși membrii familiei regale se vor aduna pe proprietate, nu toți vor locui acolo.

Prințul William și Prințesa Kate vor sta la reședința lor din apropiere, Anmer Hall, dar vor fi prezenți la festivitățile de familie.

