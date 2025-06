Ce prețuri sunt în Lidl din Grecia, de fapt. Doi influenceri români au avut parte de o stupoare totală: „O bere costă...”

Diferențele de prețuri dintre România și alte țări au reprezentat mereu un subiect aprins de dezbatere. Recent, doi influenceri au reușit să stârnească reacții diverse, după ce au povestit experiența lor la cumpărături, în Grecia. Aceștia au avut parte de o stupoare totală și au arătat cât costă produsele din Lidl, peste hotare. Află, în articol, toate detaliile!

Doi influenceri din România și-au obișnuit urmăritorii să le arate cât costă coșul minim de cumpărături în alte țări. De această dată, ei au mers într-un Lidl din Grecia și au realizat o comparație directă cu costurile similare din țara noastră.

„Am ajuns la Lidl și vrem să mergem să vedem cât o să ne coste coșul minim de cumpărături, așa cum am făcut și în Bulgaria, și în Italia, și în Londra și o să facem și în restul țărilor pe care o să le vizităm. Haideți să vedem realitatea”, au spus cei doi.

Pentru început, influencerii au mers în zona de legume și au arătat că un kilogram de cartofi costă 2,96 lei, iar unul de ceapă 4,20 lei. Bineînțeles, de pe listă nu a lipsit nici pâine, care a avut un preț de 4,20 lei.

Mai apoi, cei doi au mers la raionul cu produse din carne. Surpriza a fost atunci când au găsit un salam de 500 de grame cu doar 30 de lei, precizând că, în România, cantitatea care se vinde la acest preț este mult mai mică.

Hai să luăm p-ăsta la 6 euro (≈30 lei). Deci am luat un salam la 6 euro, cu o greutate de 500g. Varianta din România era mult mai mică. Ține un pui întreg, este 2,69 € (≈13,45 lei)”, așa a început filmulețul celor doi.

O să fie o surpriză vlogul ăsta. Am ajuns la carne și acum să vedem cât o să ne coste carnea de pui. Prețul este de 6,17 € (≈30,85 lei), iar carnea de porc aici, preț de 6,99 € (≈34,95 lei). Trecem pe listă și acum avem o dilemă, pentru că nu știm ce salam să cumpărăm.

„Suntem la zona de cartofi și prețul este de 0,59 € (≈2,95 lei) – o reducere considerabilă. Ceapa are prețul de 0,84 € (≈4,20 lei) per kilogram, iar pâinea este 0,99 € (≈4,95 lei). Chiar sunt curios cât costă un coș de cumpărături aici, în Grecia.

Printre produsele prezentate s-au mai numărat laptele, uleiul de măsline, sucul și berea. Cei doi influenceri au ajuns la concluzia că unele prețuri sunt mult mai mici decât România sau Bulgaria, mai ales în cazul produselor la reducere.

„O gamă variată de lapte, dar să luăm din ăsta așa, normal, da, cu 3,5% grăsime, asta cred că e cea mai bună variantă. Avem ca variante la 0.90 € (≈4,50 lei) și la 0.98 € (≈4,90 lei), cu 3,5% grăsime. E ok, 1 litru. Perfect. Acestea au prețuri foarte bune și sunt fără reduceri. Deci dacă vă duc la niște produse cu preț redus, nu o să vă vină să credeți: o să veniți în Grecia să faceți cumpărături, nu o mai mergeți în Bulgaria. Vă întrebați cât e uleiul de măsline? 1 litru este 6.37 € (≈31,85 lei) aici în supermarket.

Avem și cantitate mai mare la 31 € (≈155 lei) și are 4 litri. Și acum să facem o comparație și la suc – suntem la zona de Coca-Cola și văd aici 1 litru costă 1,14 € (≈5,70 lei). Avem detergentul de rufe pentru 90 de spălări. Prețul este de 13,69 € (≈68,45 lei). Neavând varianta de 5 litri la apă, o să calculăm prețul de 0,19 € per litru (≈0,95 lei/litru), deci cinci litri ar însemna 0,95 € (≈4,75 lei). O bere costă 1,19 € (≈5,95 lei). Bun, și am ajuns și la făină, prețul pe kilogram este de 0,69 € (≈3,45 lei)”, au mai spus influencerii.