Iulian din Iași a cumpărat un kaiser din LIDL, la reducere, la 12,73 lei. Cât a trebuit să plătească la casă, de fapt

Cât a trebuit să plătească Iulian din Iași, după ce a cumpărat un kaiser din LIDL, la reducere, la 12,73 lei! Bărbatul a fost revoltat și a publicat totul pe rețelele de socializare! Iată despre ce este vorba și cum au reacționat internauții!

O simplă sesiune de cumpărături s-a transformat într-un motiv de revoltă pentru un bărbat din Iași, după ce a descoperit că a fost taxat mai mult decât ar fi trebuit pentru un produs aflat, teoretic, la reducere. Iulian a mers să-și cumpere câteva produse, însă a avut parte de o surpriză neplăcută la casa de marcat.

Pe lista de cumpărături a lui Iulian se afla și o bucată de kaiser țărănesc, care, conform etichetei de la raft, avea prețul de 39,90 lei/kg, iar bucata aleasă de el costa 12,73 lei. În același coș de cumpărături s-a aflat și o pastramă de porc, care a costat 15,20 lei, produs pentru care prețul a fost corect afișat și ulterior taxat, fără nicio diferență.

Surpriza a venit însă la casă, unde, odată scanat, suma pentru kaiser a crescut! Prețul pe kilogram s-a schimbat brusc și fără explicație, de la 39,90 lei/kg la 54,90 lei/kg, ceea ce a făcut ca bucata care trebuia să coste 12,73 lei să fie, de fapt, taxată cu 17,51 lei, cu aproape 5 lei mai mult decât era afișat inițial.

Nedumerit, Iulian a făcut ceea ce mulți români fac în astfel de situații! Bărbatul a postat imaginile cu produsul și bonul fiscal pe un grup de pe Facebook. Reacțiile nu au întârziat să apară! Unii utilizatori i-au dat dreptate și i-au sugerat să meargă din nou la casă pentru a beneficia de diferența banilor.

„Am pățit de două ori. O dată cu struguri și altă dată cu mere. Mi-au dat diferența înapoi. M-am învățat minte și verific bonul când ies de la casă” / „Mergeți la casa de marcat și discutați cu casierițele, de fiecare dată când am pățit așa, am primit diferența” / „Aveți Lidl plus? Dacă nu, plătiți prețul întreg! Fără reducere”, acestea sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de români.