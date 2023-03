Ce reacție a avut Mioara Roman, după ce Oana s-a despărțit de Marius Elisei: „Nu am dreptul”

Despărțirea Oanei Roman de Marius Elisei a stârnit controverse în spațiul public. Săgețile pe care le-au aruncat unul către altul, prin intermediul declarațiilor făcute pe rețelele de socializare, i-a avut în atenția publică pentru o perioadă bună de timp. Ruptura a ajuns și la urechile Mioarei Roman, iar Oana a dezvăluit ce reacție a avut mama sa, după ce a aflat.

Deși este internată într-un centru pentru bătrâni, Mioara Roman a aflat și ea despre despărțirea dintre fiica sa, Oana Roman și fostul soț, Marius Elisei. Ultima perioadă a fost una dificilă pentru fiica sa, mai ales după ce s-a despărțit, pentru a doua oară, de tatăl fetiței sale. Cei doi și-au aruncat vorbe grele în spațiul public, iar, într-un final, cea care a ales să facă pace a fost Oana, care și-a exprimat dorința de a nu mai vorbi despre această despărțire și de a nu mai face comentarii răutăcioase la adresa fostului partener.

Acum, Oana Roman a vorbit despre reacția pe care a avut-o mama sa, la aflarea veștii.

Oana Roman: „I-am spus că eu sunt foarte ok”

Fiica lui Petre Roman a mărturisit că mama sa nu a intervenit niciodată în viața ei, indiferent de alegerile pe care le-a făcut. Mai mult decât atât, vedeta susține că Mioara Roman a avut o reacție normală când a aflat vestea.

„La noi nu există asta cu mama care să se bage în viața copiilor. La noi nu a existat niciodată chestia asta. Mama întotdeauna mi-a spus: «nu pot să decid pentru tine, nu pot să îți influențez deciziile, pot doar să îți răspund la niște întrebări dacă vii să mi le pui, îți dau un sfat dacă vii să mi-l ceri, altfel sub nicio formă și dacă tu ești fericită eu sunt fericită pentru tine, dar eu nu mă bag în viața ta, pentru că nu am dreptul să fac asta». Noi așa am fost crescute. Ea m-a mai întrebat cum e, ce se întâmplă, ești ok. I-am spus că eu sunt foarte ok, iar ea a zis că dacă eu sunt ok, atunci asta e important”, a declarat Oana Roman pentru Wowbiz.ro.

