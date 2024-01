Ce regret are Mihaela Bilic în relația de 13 ani pe care a avut-o cu actualul soț al Andreei Berecleanu: „Nici măcar o dată”

Mihaela Bilic (53 de ani) a trăit o frumoasă poveste de iubire cu medicul chirurg Constantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Medicul nutriționist și-a deschis sufletul și a mărturisit care a fost cel mai mare regret din relația care a ținut 13 ani. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Dr. Mihaela Bilic și-a deschis sufletul și a oferit detalii legate de relația de 13 ani pe care a avut-o cu medicul chirurg estetician Constantin Stan. Au trăit o poveste de iubire, însă medicul nutriționist a avut un regret în anii pe care i-a petrecut cu fostul partener de viață. Dr. Bilic a fost cea care a pus punct relației, după ce a luat parte la un test drive în Gemania. După ce s-au despărțit, medicul estetician și-a găsit alinarea în brațele Andreei Berecleanu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2016.

Vezi și SUPĂRAREA MARE A NUTRIȚIONISTEI MIHAELA BILIC. ÎI ACUZĂ PE PĂRINȚI FĂRĂ MENAJAMENTE: „AU AJUNS SĂ MĂNÂNCE MAI MULT AVOCADO”

Citește și PĂCĂLEALA ALIMENTARĂ PE CARE MIHAELA BILIC O RECLAMĂ: „E O ISTERIE GENERALĂ”. DEZVĂLUIRI TARI ALE NUTRIȚIONISTEI

Deși formau o echipă de neegalat, povestea de iubire dintre dr. Mihaela Bilic și medicul Constantin Stan a ajuns la final, după 13 ani. Au decis să meargă pe drumuri separate. Medicul nutriționist a avut, însă, un regret legat de relație. Deși erau unul lângă celălalt, aproape în permanență, cei doi nu au găsit timp liber să plece într-o vacanță. Nu au beneficiat de timpul în doi și nu au plecat niciodată într-un sejur, împreună. Pe de altă parte, în plan profesional, au format o echipă perfectă. Au avansat împreună pe scara profesională.

„După ce am plecat, a fost nevoie de trei fete în locul meu pentru treaba pe care eu o făceam de una singură. Eu vorbeam mereu cu pacientele, le luam și le însoțeam la doctor. Mergeam împreună la congrese în străinătate. Am construit foarte mult împreună. Nu am fost niciodată într-o vacanță împreună. Nici măcar o dată. Eu, când l-am cunoscut, țin minte că opera și noaptea în weekend, iar abia după șapte ani, fetele din clinică au rămas șocate că doctorul a fost de acord să nu opereze duminica. Ne-am potențat în zona asta, iar din punct de vedere profesional, cu privire la chirurgia estetică, am avansat împreună”, a spus dr. Mihaela Bilic, în emisiunea lui Cătălin Măruță.