Ce îl macină pe Tudor Constantin în relația cu tatăl său, Costel Constantin. Dezvăluiri emoționante la Altceva cu Adrian Artene. „Păcat”

Invitatul lui Adrian Artene la podacst-ul ALTCEVA, Tudor Constantin, fiul marelui actor Costel Constantin, a dezvăluit care este cel mai mare regret al său în relația cu tatăl lui. Din nefericire, acesta nu a apucat să-și ia adio de la tatăl său înainte ca acesta să treacă în neființă. Iată ce mărturisiri emoționante a făcut fiul regretatului actor!

Tudor Constantin, fiul regretatului actor Costel Constantin, a împărtășit reflecțiile sale asupra stării emoționale a tatălui său în momentul trecerii acestuia în neființă și asupra modului în care și-a trăit viața. El crede că tatăl său a plecat împăcat. Deși nu poate fi absolut sigur, Tudor consideră că forța și personalitatea remarcabilă a tatălui său i-au permis să accepte sfârșitul cu seninătate.

Citește și: FIUL REGRETATULUI COSTEL CONSTANTIN, MĂRTURISIRI EMOȚIONANTE DESPRE DIVORȚUL PĂRINȚILOR. TUDOR AVEA 6 ANI ATUNCI CÂND TATĂL A PLECAT DE ACASĂ: ”A MAI VENIT PESTE VREO DOI ANI”

Ce regretă Tudor Constantin în relația cu tatăl său, regretatul actor Costel Constantin

Cu toate acestea, fiul regretatului actor regretă un singur lucru: acela că nu a apucat să-și ia rămas bun de la tatăl său. Costel Constantin s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, pe data de 22 mai 2024.

„Da. Îmi pare foarte rău. Mă bucur că am rugat-o, că am împins-o în ultima perioadă, parcă știam, îi tot spuneam Cristinei „Hai mai sună-l”, pentru că ei vorbeau foarte des. Da, recunosc că poate am un pic de regret că nu am fost mai apropiat”, a mărturisit Tudor Constantin, la Altceva cu Adrian Artene.

Mai mult, fiul actorului a dezvăluit că tatăl său întreba adesea de el, purtându-i de grijă. Costel Constantin era mai apropiat de Cristina, soția lui Tudor, vorbind foarte des la telefon.

„Da, da, da. Da, evident. Era un tip isteț. Da, păcat. Păcat”, a mai spus Tudor Constantin, cu lacrimi în ochi.

ABONEAZĂ-TE la canalul de Youtube „Altceva cu Adrian Artene” acolo unde, în fiecare sâmbătă de la ora 19:00, ai ocazia să descoperi în PREMIERĂ, ALTCEVA, un podcast care-ți antrenează mintea și-ți hrănește sufletul.

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

Citește și: ALFRED SIMONIS, „BĂIATUL RĂU” CARE LĂCRIMEAZĂ CÂND ASCULTĂ „RUGĂ PENTRU PĂRINŢI”. DEZVĂLUIRI EMOŢIONANTE LA ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE