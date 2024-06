Ce relație are CRBL cu fiica lui, după divorț! Alessia a rămas în grija mamei: „E mai complicat”

La începutul lunii aprilie încă un divorț bombă era anunțat. După 16 de căsnicie, CRBL și Elena au decis să își spună adio. Despărțirea celor doi a fost una pașnică, iar în urma divorțului fiica acestora a rămas în grija mamei. Acum, la două luni de la separare, artistul a vorbit despre relația pe care o are cu Alessia și a dezvăluit cât de des își vede fiica.

Elena și CRBL s-au cunoscut în urmă cu mulți ani pe platourile de filmare de la Dansez pentru Tine. Tot acolo s-a înfiripat și povestea lor de iubire, iar în anul 2008 au decis să își unească destinele și în mod oficial. Însă, după 16 ani de căsnicie și un copil împreună, cei doi au hotărât să divorțeze, însă au rămas în relații apropiate de dragul fiicei lor. Cum se înțelege acum CRBL cu fata sa, Alessia?

(CITEȘTE ȘI: CUM L-A AJUTAT SMILEY PE CRBL SĂ TREACĂ PESTE DIVORȚ. MEGA SURPRIZA PREGĂTITĂ DE JURATUL DE LA ”VOCEA ROMÂNIEI”)

După divorțul de Elena, CRBL și-a făcut bagajele și s-a mutat de acasă, singur, în timp ce fiica lui și a Elenei, Alessia, a rămas alături de mama ei. Deși nu mai locuiește alături de fata sa, artistul nu a uitat că are o fiica și a rămas cât se poate de implicat în viața acesteia.

În cadrul unui interviu recent, CRBL a mărturisit că a păstrat o legătură strânsă cu Alessia, iar cei doi vorbesc în fiecare zi. Aceasta își ține la curent tatăl cu ce se întâmplă în viața ei, însă se văd destul de rar, doar în weekend, asta din cauza programului aglomerat.

„Vorbim zilnic evident despre toate întâmplările de la școală și nu numai, iar cu văzutul mai pe weekend, pentru că în timpul săptămânii are școală, după școală are canto, are dans, e mai complicat.

Acum că vine vacanța, pot să o mai iau cu mine pe la concerte. Îi place foarte mult să stea în backstage, să vadă cum se întâmplă, cum se face, că are și lumea de dincolo de scenă”, a declarat CRBL, conform ciao.ro.