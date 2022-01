Kamara își deschide sufletul și vorbește despre relația pe care o are cu fiica lui, Sara. Ce declară cântărețul despre legătura cu fata pe care mult timp a ținut-o departe de ochii lumii, dar și ce regrete are în rolul de tată, aflați de la CANCAN NEWS!

Pentru o bună bucată de vreme, Kamara a ținut-o departe de ochii curioșilor pe fiica sa, ajunsă deja la vârsta de 22 de ani. În urmă cu mai mult timp, apăreau în spațiul public imagini de la o petrecere, cu solistul muzical și Sara Stephanie, iar tânăra părea să îi semene tatălui, din punct de vedere al aerului artistic.

„O vedeam mai mult în weekend”

Tunsă scurt, cu un look rebel, Sara se simțea de minune în preajma tatălui ei, dar cântărețul abia acum a ales să vorbească despre relația avută cu fiica “secretă”.

Se știe despre Sara că este rodul unei relații care s-a consumat în tinerețile artistului. Acum, Kamara, preocupat mai mult de micul Leon, nu o uită nici pe Sara.

„Sara are 22 de ani, e o fetiță superbă. A crescut cu mama ei și cu mine, în primă instanță, cât am locuit împreună, iar apoi a rămas în custodia mamei, că așa era la momentul respectiv, o vedeam mai mult în weekend, când puteam, pentru că, fiind și concerte în weekend-uri, a fost destul de greu, însă ori de câte ori a avut nevoie de mine, am fost alături de ea!

E destul de greu să recuperezi timpul pierdut, poți doar să trăiești ce e de trăit acum și să mergi mai departe, are și ea treburile ei acum, nu mai are ea timp să mă vadă!”, în emisiunea “theXclusive” de pe Youtube.

