Ce relaţie au, de fapt, Kate Middleton și Prințul William: „Au certuri groaznice, aruncă unul în celălalt cu lucruri” + de ce nu i-a stat alături, când a anunţat că are cancer

Kate Middleton a făcut public, în urmă cu două zile, diagnosticul primit din partea medicilor. Prințesa de Wales face, în prezent, chimioterapie, după ce i-a fost depistat cancerul. Pe de altă parte, presa străină susține că Prințul William nu i-ar fi fost aproape, atunci când Middleton a anunțat de ce boală suferă. În plus, cei doi ar avea „certuri groaznice”. Vezi mai jos informațiile.

În urmă cu două zile, Kate Middleton a mărturisit public faptul că se confruntă cu o problemă majoră de sănătate. Prințesa de Wales a fost diagnosticată cu o formă de cancer. În luna ianuarie a acestui an, a fost supusă unei intervenții chirurgicale, apoi testele postoperatorii au arătat că suferă de cancer. La momentul actual, face chimioterapie.

Între timp, în presa străină au apărut, din nou, informații legate de mariajul ei cu Prințul William. Conform datelor, Prințul William nu i-ar fi fost alături, atunci când Kate Middleton a dezvăluit că are cancer. Mai mult decât atât, căsnicia lor nu ar fi atât de „roz” precum arată în spațiul public, atunci când ies împreună. Deși vorbesc frumos unul de celălalt în public și își exprimă afecțiunea, lucrurile ar sta diferit la palat și nu ar fi totul „lapte și miere”.

Kate Middleton și Prințul William ar avea disensiuni în mariaj

Conform informațiilor apărute în presa internațională, Kate Middleton și Prințul William ar avea disensiuni în cuplu. Mai mult decât atât, Prințesa de Wales nu s-ar fi aflat în prezența soțului ei, atunci când a vorbit public despre verdictul crunt primit din partea medicilor.

Despre disensiunile dintre cei doi s-a notat într-o nouă carte, și anume „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”. Autorul regal Tom Quinn a explicat, în anumite pasaje ale cărții sale, că mariajul lui Kate Middleton cu Prințul William nu este mereu pe un făgaș de bun augur. Există discuții, certuri și neînțelegeri, susține autorul. De altfel, au și porecle între ei și, uneori, „aruncă unul în celălalt cu lucruri”. Printre poreclele atribuite lui Kate se numără „babe”, „Babykins” sau „Ducesa Doolittle”.

„Cineva de la palat mi-a povestit despre poreclele pe care le au unul pentru celălalt. Dar nu totul este frumos. Au certuri groaznice în care aruncă unul în celălalt cu lucruri. Kate ar putea părea o persoană foarte calmă și William la fel. Dar nu întotdeauna sunt așa. Stresul lor este datorat de faptul că sunt în permanență înconjurați de ajutoarele de la palat. Este ca un roman de Jane Austen”, a spus Tom Quinn, arată The Mirror.

Prințesa de Wales a fost singură, atunci când a făcut public diagnosticul

Pe de altă parte, Kate Middleton ar fi fost singură, atunci când a anunțat că are cancer. Prințul William nu i-ar fi fost alături, conform informațiilor apărute în presa străină. Cert este că în videoclipul făcut public de la palatul din Windsor nu apare partenerul ei de viață. Despre greutatea pe care o duce pe umeri, acum, Kate Middleton a fost însăși ea, fără a se afla, cel puțin în filmuleț, în prezența soțului. Însă, de ce nu a apărut și Prințul William în videoclipul în care Prințesa de Wales a anunțat că are cancer și face chimioterapie? Anunțul video a fost făcut public în data de 22 martie 2024, la ora 18:00. Însă, ar exista o explicație pentru care Kate Middleton ar fi preferat să ofere această veste singură.

„Era ea, ca femeie puternică ce oferă un mesaj la fel de puternic către națiune. Nu avea nevoie de nimeni să stea alături de ea. Prințul William o susținea pe soția lui, dar și familia, din spate! (…) O declarație scrisă ar fi fost, poate, prea șocantă. Era vorba despre oamenii care o vedeau. Ea trebuia să îi liniștească și să arate că este pozitivă. Știind că erau știri care aveau să șocheze oamenii, ea a vrut să o facă cât mai plin de compasiune posibil”, a spus o sursă, conform The Times.

Sursă foto: capturi video YouTube