Porecla jenantă dată de Prințul Filip lui Meghan Markle, din cauza faptului că e americancă și divorțată

La aproape 3 ani de la moarte Prințului Filip, regretatul duce de Edinburg – soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a ieșit la iveală porecla ”specială” pe care acesta i-ar fi pus-o lui Meghan Markle, despre care nu ar fi avut o părere tocmai bună.

Făcând referire la trecutul său amoros, dar și la relația dificilă pe care a avut-o cu oficialii Casei Regale Britanice, regretatul Prinț Filip i-ar fi pus lui Meghan Marke o poreclă și chiar a asemănat-o cu Wallis Simpson – o femeie divorțată de două ori care a devenit soția regelui Eduard al VIII-lea al Regatului Unit.

Ce porecla a primit Meghan Markle de la regretatul Prinț Filip

La vremea respectivă, relația celor doi a zguduit din temelii reputația Casei Regale a Marii Britanii, Wallis Simpson fiind considerată o femeie nedemnă de statutul de soție a regelui Eduard al VIII-lea din cauza normelor sociale și religioase. Regele Eduard a abdicat de la tron pentru a se căsători cu ea.

Acum, Sally Bedell Smith, autoarea cărții George al VI-lea și Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy (Căsătoria care a salvat monarhia), a declarat la Oxford Literary Festival că Meghan și Simpson au „calități similare”: „În unele privințe, Meghan și ducesa de Windsor au calități similare, foarte narcisiste, foarte controlatoare și foarte dominatoare. Și dacă citiți scrisorile lui David către fosta sa amantă … puteți vedea cât de slab era și cât de mult avea nevoie de o femeie dominatoare, și se simte ca și cum Harry este oarecum în același fel”.

Regretatul soț al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a poreclit-o pe Meghan Markle ”DoW” – Ducesa de Windsor, titlu primit de Wallis Simpson după abdicarea de la tron și căsătoria cu Edward al VIII-lea. Conincidență sau nu, asemănarea pare să fie destul de evidentă, deoarece și Meghan Markel a mai fost căsătorită, dar și pentru că, după căsătoria cu Prințul Harry, ducele de Sussex a renunțat la atribuțiile sale regale și s-a mutat definitiv în America.