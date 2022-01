Au suferit de depresie și nu le-a fost rușine să o recunoască! Mihai Trăistariu, Andreea Raicu, Oana Roman sau Adda sunt doar câteva dintre celebritățile care au fost diagnosticate cu această afecțiune. Din fericire, au depășit perioadele nefaste. Nu a fost ușor, dimpotrivă. Lupta a fost aprigă, însă acum, după ce s-au vindecat, găsesc puterea să vorbească despre aceste momente.

„Depresia, boală grea” – este o convingere des vehiculată în societate. Nu ține cont de statut și nici de vârstă și, tocmai de aceea, foarte multe vedete s-au confruntat cu ea. Mihai Trăistariu, de exemplu, a fost prins în „ghearele” acestei boli și a reușit cu greu să treacă peste acel episod.

„Acum vreo 10 ani, am avut o depresie care m-a ținut doi ani de zile. Probabil după Eurovisionul din 2006 mi-a scăzut succesul și este și normal să se întâmple asta. Nu poți s-o ții langa, toată viața, în vârf. N-ai cum! Am avut mici supărări, că nu mai sunt difuzat la radio, că nu știu ce… dar m-am remontat singur”, a povestit Mihai Trăistariu, pentru wowbiz.ro.

Rămânem tot în sfera artiștilor și o amintim și pe Adda. Totul se întâmpla la începutul carierei sale. Nu avea pe nimeni în preajmă, iar faptul că era într-un oraș mare ca Bucureștiul îi amplifica anxietatea.

(VEZI AICI: CUM S-A „LUPTAT” ADDA CU DEPRESIA, LA ÎNCEPUTUL CARIEREI)

„Ușor, ușor începeam să o iau razna. Nu știam exact ce, dar așteptam. Telefonul suna din ce în ce mai rar, în afară de părinții mei și o prietenă bună nu mă suna nimeni. (…) Realitatea era alta: singurătate, depresie. Nu aveam pe nimeni, eram eu și cu mine”, a mărturisit Adda pe Instagram.

Despre experiențele prin care au trecut Oana Roman și Andreea Raicu aflați dacă apăsați pe butonul PLAY.

