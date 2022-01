Mihai Trăistariu, singur de Revelion. Artistul a făcut mărturisiri dureroase: ”Iubirea a venit și a plecat...”

Mihai Trăistariu și-a petrecut singur noaptea dintre ani. Artistul nu și-a găsit sufletul pereche, dar mărturisește că nu și-a pierdut încă speranța.

Mihai Trăistariu nu a avut deloc noroc în plan amoros. A avut relații, a cunoscut zeci de femei, dar cu niciuna nu a reușit să-și întemeieze o familie. A iubit cu patos, dar nu și-a găsit jumătatea. În timp ce mulți au petrecut noaptea dintre ani alături de iubite sau soții, Mihai Trăistariu a fost singur cuc.

Nu îi place ipostaza de bărbat singur și mărturisește că nu și-a pierdut speranța. Artistul crede, cu tărie, că într-o bună zi o va găsi pe femeia alături de care își va petrece tot restul vieții. (CITEȘTE ȘI: MIHAI TRĂISTARIU S-A IUBIT CU O TÂNĂRĂ DE 20 DE ANI: ”EU PĂREAM PE LÂNGĂ EA CA UN TATĂ”)

”Am avut senzația că am întâlnit de mai multe ori iubirea vieții mele, jumătatea mea! Am rămas însă doar cu senzația, fiindcă iubirea a venit și a plecat. Am trecut de 40 și de la 18 ani pot spune că m-am îndrăgostit de mai multe ori. Am avut 11 sau 12 relații cu impact major, pentru mine.

Și de cel puțin trei ori le-am spus iubitelor de atunci . Am avut senzația că mi-am găsit perechea. Dar nu o găsisem, de fapt! Am avut relații și de șapte ani, și de patru ani, și de trei. Cea mai recentă a durat doi ani, s-a încheiat în ianuarie 2021, dar era prea mică. Avea doar 20 de ani și eu păream pe lângă ea ca un tată.

Era greșită abordarea mea! Am realizat că trebuie să mă resetez și să caut o fată de vârsta mea, de 30 sau 35 de ani, care să aibă aceleași gânduri și țeluri ca mine. Sunt sigur că o să-mi găsesc jumătatea. Nu disper! De căutat sunt căutat, așa că nu mă descurajez. Sunt convins că ce e al meu e pus deoparte și jumătatea mea o să apară cândva!”, spune cântărețul Mihai Trăistariu, pentru impact.ro.

Unde a cântat de Revelion

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihai Trăistariu a dezvăluit unde a cântat în noaptea de Revelion. În ceea ce privește tariful, se pare că artistul a cântat pe aceiași bani ca înainte de pandemie, spre deosebire de anul precedent. (VEZI ȘI: CANCAN.RO A AFLAT LISTA PARTICIPANȚILOR DE LA EUROVISION 2022. CE L-A NEMULȚUMIT PE MIHAI TRĂISTARIU ȘI DE CE ABSENTEAZĂ EDIȚIA ACEASTA)

”Am o manageră bună care s-a «înfipt» pe Valea Prahovei și cântăm acolo de vreo 10 ani. Anul trecut am avut de Revelion doar trei concerte și am redus tariful la 700-800 euro. Anul acesta am revenit la la prețul meu de 1.500 de euro pe concert. Tot anul am avut patru concerte. Dacă în 2019 am avut 158 de concerte, în 2020 am avut zero, iar în 2021 am avut patru până acum, de Crăciun am avut trei la Deva, Slobozia, Sinaia și acum, de Revelion, am încă șase la Predeal și Sinaia, la niște resort-uri. Dar e subțire rău față de ce a fost în anii trecuți!”, ne-a dezvăluit artistul.