Ce s-a ales de Constantin din Vaslui, după ce a fost „țepuit” de Cerasela cu 40.000 de euro. O „agățase” pe Facebook, în timp ce se afla la muncă în Finlanda

În anul 2015, Constantin din Vaslui a fost păcălit de Cerasela, o tânără de doar 15 ani, cu o falsă poveste de amor. Bărbatul de 51 de ani muncea din greu în Finlanda și avea grijă să-i trimită elevei bani pentru a-și plăti meditațiile, școala și tot ce avea nevoie. Trei ani mai târziu, și-a dat seama că a fost „țepuit” de 40.000 de mii de euro și a mers în judecată pentru a-și putea recupera banii. Abia acum, în 2022, magistrații îi judecă plângerea.

Constantin din Vaslui a încercat, vreme de cinci ani, să-și recupereze „investiția”. După ce a cotizat ani buni pentru ca Cerasela să-și termine studiile și să-i devină nevastă, s-a trezit și singur, și cu banii luați. Acum, după ce plângerea penală i-a fost ascultată și dosarul de înșelăciune s-a redeschis, bărbatul de 51 de ani ar putea să-și recupereze măcar 10.000 de euro, sumă pentru care poate aduce și dovezi.

La ultima ședință de judecată, magistrații au emis un ordin prin care Cerasela nu mai poate să se ascundă de „iubitul” pe care l-a „țepuit” de 40.000 de mii de euro. Ca urmare, tânăra nu va avea altă variantă decât să-l vadă în persoană pe cel care a întreținut-o din banii câștigați cu greu, în Finlanda.

Povestea de „dragoste” dintre Constantin din Vaslui și Cerasela. Cum i s-a năruit bărbatului visul de a-și lua nevastă cu 30 de ani mai tânără

Constantin din Vaslui a „agățat-o” pe Cerasela în anul 2015, pe Facebook. Minora i-a spus vorbe dulci și i-a promis nu doar o relație la distanță, ci o căsnicie. Până să-și poată împreuna destinele, ea avea nevoie de bani pentru studii. Prin această metodă, i-a cerut bărbatului, cu 30 de ani mai bătrân, nu mai puțin de 40.000 de euro. Chiar dacă a avut bani de „meditații”, nici măcar nu a luat Bacalaureatul.

Bonus: când „prințul” ei a venit în țară, Cerasela nu era de găsit. Prima oară ar fi fost la mare, iar a doua oară, nu se știe. Cert este că bărbatul a rămas și singur, și cu banii luați și se chinuie, de cinci ani, să-și recupereze sumele prin tribunale.

„Am cunoscut-o pe Cerasela Claudia, o tânără din localitatea Buda, comuna Onești, în 2015. Pe atunci era elevă în Neagrești. Am ajutat-o să facă școala. În clasa a XII-a i-am dat bani să facă meditații și să se pregătească de Bacalaureat. Sau așa îmi spune ea dar, oricum, examenul nu l-a luat. Am venit apoi în țară să mă văd cu ea, dar nu am găsit-o acasă. Era plecată la mare. Am venit și a doua oară să o iau cu mine în Finlanda, dar nici atunci nu am găsit-o”, a povestit Constantin Popa pentru Vremea Nouă.

