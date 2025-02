Ce s-a ales de Costel Busuioc, supranumit ”Pavarotti din Carpați”. Cu ce se ocupă acum românul care a câștigat marele premiu la un concurs de talente din Spania

Costel Busuioc, cunoscut drept „Pavarotti din Carpați”, a captivat atenția internațională în 2008 după ce a câștigat concursul de talente „Hijos de Babel” din Spania. La acea vreme, era un zidar român stabilit în Madrid, fără pregătire muzicală formală, dar cu o voce remarcabilă. Iată ce face acum!

După acest succes fulminant, artistul român a semnat un contract cu Sony BMG și a lansat un album, dar, în ciuda începuturilor promițătoare, nu a reușit să-și construiască o carieră de succes în opera internațională. După mai multe încercări de a-și lansa carierei în diverse colțuri ale lumii, Costel a renunțat la visul de a deveni un star global și s-a întors în România.

În prezent, la vârsta de 50 de ani, Costel Busuioc este departe de lumina reflectoarelor care l-au consacrat în 2008. Deși cariera sa nu a luat turnura așteptată, el nu a renunțat complet la muzică. În mod regulat, acesta cântă la diverse evenimente locale, inclusiv la biserici, și își împărtășește talentul cu cei din jurul său.

De asemenea, el a făcut investiții în viața personală, cumpărând un teren în apropiere de Arad, cu scopul de a-l revinde, și achiziționând o mașină, investind o parte din banii câștigați în educație muzicală și întreținerea imaginii sale.

În ceea ce privește familia, Costel și soția sa Daniela au patru copii, iar fiica sa, Maria, cunoscută sub numele de scenă Luna, a continuat tradiția muzicală a familiei, participând la competiții de talent precum „X Factor” și „SuperStar România”. În ciuda faptului că Busuioc nu a reușit să-și construiască o carieră internațională, povestea sa rămâne un simbol al perseverenței, demonstrând că succesul în muzică nu vine întotdeauna în mod liniar și că pasiunea poate înflori chiar și în circumstanțe dificile.

„Tatăl meu a fost zidar şi cânta pe şantier. L-au auzit alţi oameni, l-au încurajat să se înscrie la un concurs şi de-acolo a plecat totul. Stăteam la sat, nu aveam acces la şcoli de muzică, de aceea ne-am şi mutat de la sat la oraş, când el a câştigat concursul şi a devenit celebru. Eu de mică mi-am dorit să cânt, dar dacă nu era el să facă acest lucru posibil, nu cred că aş fi avut şansa. Să fiu fata lui Costel Busuioc are şi avantaje, şi dezavantaje. Avantajele sunt că am parte de educaţie muzicală extra. Partea nasoală este că, de fiecare dată când cânt, lumea se aşteaptă să-l vadă pe tatăl meu prin vocea mea, şi nu este cazul. Atunci când am un eveniment sau urc pe scenă, mă prezint ca Luna, deoarece îmi doresc ca oamenii să mă asculte pe mine”, a transmis fiica sa.