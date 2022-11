Ce s-a ales de Titus Antonescu, după participarea la „Chefi la cufițe”, de la Antena 1: „Am vrut provocarea asta”

Titus Antonescu a fost unul dintre concurenții ultimului sezon „Chefi la cuțite” care a fost o adevărată surpriză pentru cei trei bucătari. Acesta a făcut câteva declarații despre viața pe care o duce acum, după terminarea emisiunii de la Antena 1.

Concurentul a devenit cunoscut pentru preparatele sale culinare interesante și pentru apariția sa uimitoare. Deoarece a optat pentru un stil de-a dreptul unic, Titus s-a ales cu o oferă de muncă foarte greu de refuzat, după ce s-a terminat competiția de la Antena 1.

Cu ce se ocupă Titus Antonescu, după participarea la „Chefi la cuțite”

Se pare că Titus Antonescu a primit un loc de muncă în cadrul postului de televiziune Antena 1. Bărbatul se ocupă în prezent de styling-ul noilor concurenți ai sezonului care se filmează în acest moment. Cu alte cuvinte, tânărul are grijă ca totul să decurgă, toți cei care apar pe sticlă fiind impecabili de la o ediție la alta.

„Fac partea de styling, imagine, costumele, cum arată chefii pe sticlă, să nu arate rău, cum arată concurenții, tunicile. Eu îi îmbrac pe concurenți, dar tunicile sunt făcute la croitorie, nu știu să cos. Mă ocup de scenografie, de tot ce înseamnă platoul”, a spus Titus Antonescu la Antena Stars, conform a1.ro.

Invitat în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Titus a explicat faptul că s-a simțit cel mai puțin pregătit dintre toți concurenții. Totuși, acesta a fost singurul care a reușit să treacă dintr-o echipă în alta, fiind mai întâi alături de Chef Florin Dumitrescu, urmând ca treptat să ajungă la Cătălin Scărlătescu și să încheie competiția în echipa lui Chef Sorin Bontea.

„Eu sunt cel mai puțin instruit în ale bucătăriei din tot sezonul acesta, numai că am vrut provocarea asta, am vrut să văd cum e să faci parte dintr-un show TV, să am experiența asta măcar o dată în viață”, a mai mărturisit tânărul.