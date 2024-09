Ce s-a întâmplat cu Ștefan Floroaica după scandalul cu pungile de la Lidl? A rezolvat nunta cu Sânziana Negru!

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au ajuns protagoniștii unui mare scandal în mediul online, după ce au aruncat la gunoi o pungă plină cu mâncare de la Lidl. Înainte de asta, cei doi au filmat un videoclip pentru a promova produsele respective. Valul de reacții a fost furtunos, iar oamenii au criticat dur gestul nesăbuit al celor doi. Ambii și-au cerut scuze public la ceva timp după acel episod și și-au văzut mai departe de campaniile de promovare și, respectiv, de actorie. Ștefan Floroaica spune într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, la două luni de la mega-scandal, cum i-a afectat toată situația pe el și pe iubita lui. Mai mult, actorul face dezvăluiri și despre viața alături de partenera lui. În plus, aflăm și dacă a primit acordul de la părinți pentru a se căsători cu influencerița, totul în rândurile următoare.

Ștefan Floroaica spune ce a învățat după episodul Lidl: „Toți avem momente de imaturitate”

Ștefan Floroaica a fost prezent pe platourile de filmare de la noul serial al Antenei 1 „Iubire cu parfum de lavandă”. A vorbit deschis despre episodul Lidl, despre cât de dificil a fost pentru el să gestioneze lucrurile, dar și despre ce a învățat în urma unei experiențe în care știe că a dat dovadă de imaturitate.

„S-ar zice că sunt un bărbat matur. Toți avem la un moment dat momente de imaturitate. Nu cred că poți să fii matur în toate contextele vieții tale. Este important să învățăm din contextele în care nu suntem maturi și nu procedăm corect, așa este, 100%. Acesta este rostul momentelor în care nu ai procedat cum trebuie, ai această lecție. Da, eu am învățat cel mai mult din experiența personală, chiar dacă știam de acele lecții din cărți, de la alți oameni sau din alte părți. Când le trăiești, le simți, sunt prin intermediul filtrelor tale și atunci poți spune că ai înmagazinat lecția. Trebuie să o și simți, nu doar să o conștientizezi”, a spus actorul pentru CANCAN.RO.

Viața merge înainte, așa ca Ștefan Floroaica se ocupă de proiectele sale. S-au terminat filmările pentru serialul Lia- soția soțului meu, iar acum tânărul are mai mult timp să se bucure de viață. Campion național la jiu-jitsu, actorul urmează să antreneze în viitoarea sală de sport pe care o va deschide. Mai mult, actorul a dezvăluit că timp de doi ani, cât a filmat pentru serial, se afla pe platoruile Antenei de dimineața până seara, astfel că întâlnirile cu partenera lui, influencerița Sânziana Negru au fost destul de limitate.

„Am venit să încurajez colegii, să predau ștafeta așa simbolic cumva. Am investit foarte mult în serialul Lia. Am mai mult timp liber acum, pot să mă trezesc la ce oră vreau, deci este mult mai libertin. Pot să spun că în doi ani de zile au fost perioade când preluam stările personajului. Veneam acasă și dacă în ziua respectivă filmaserăm niște secvențe de furie, eu cumva rămâneam cu starea aceea. Am fost mai mult decât investit acolo, practic viața mea și universul meu au fost în acest serial timp de doi ani de zile” a spus Ștefan Floroaica pentru CANCAN.RO.

Din fericire, actorul are parte de o iubită înțelegătoare care a știut mereu să gestioneze situația. „Sânziana m-a susținut și m-a încurajat. Mi-a făcut viața mai ușoară, au fost lucruri de care ea s-a ocupat pentru mine și au contat în acea perioadă. Sunt lucruri de care ea se ocupa pentru mine, dar și ea avea timp liber, avea timp de rgeenerare. Nu a trebuit să stea cu mine non-stop timp de doi ani. Ne vedeam seara și în weekenduri. Dacă stai nonstop împreună poți ajunge să te plictisești, este o constantă la majoritatea cuplurilor” , a mai spus actorul.

Cum a fost prima întâlnire dintre Sânziana Negru și socrii?! A primit Ștefan Floroaica „ok-ul” pentru nuntă: „Nu aveam emoții că nu o vor plăcea”

Ștefan Floroaica și câștigătoarea de la America Express sunt împreună de un an. Cei doi împart și bune, și rele, iar în ultima perioadă s-au apropiat și mai mult. În plus, protagonistul serialului „Lia, soția soțului meu” are planuri serioase cu influencerița pe care a prezentat-o părinților. Totuși, în ceea ce privește nunta, actorul preferă să mai aștepte puțin.

„Nu am avut emoții la prima întâlnire a Sânzianei cu părinții mei, de ce să am emoții?! A venit totul natural și simplu. Mama, na, tata, na, Sânziana! Ai mei sunt foarte calzi și primitori, așa că nu aveam de ce să am emoții în sensul că ar putea să nu o placă. Nu știm când o să auzim clopote de nuntă. Când se vor auzi, voi anunța” , a mai dezvăluit el pentru CANCAN.RO.

