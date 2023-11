Ce salarii au cameramanii de la America Express. Câți bani primesc, de fapt, de la Antena 1

Noul sezon America Express este plin de aventură! Concurenții au parte de multe probe dificile și periculoase, așa cum s-a putut vedea pe micile ecrane, în unele ediții. Producătorii emisiunii de la Antena 1 au făcut tot posibilul pentru ca aceștia și întreaga echipă să nu aibă parte de situații pline de pericol, așa că au mărit securitatea. Chiar și așa, a avut loc un incident care i-a speriat pe toți, începând cu Edward Sanda și Cleopatra Stratan, cameraman și reporter, când niște motocicliști înarmați le-au dat târcoale. Fiecare echipă își face proba în compania unui cameraman, care surprinde întregul proces. Cu siguranță, v-ați întrebat până acum câți bani câștigă, de fapt, un astfel de angajat în competiția de peste Ocean.

America Express este una dintre cele mai urmărite emisiuni de la noi din țară, unde câteva echipe de vedete pleacă în aventura vieții lor peste Ocean. Aceștia au parte de probe dificile, care să le pună la încercare răbdarea, viteza și atenția. Sezonul 6 a avut parte de noi locuri unde s-au desfășurat filmările, dar și de tot felul de peripeții.

Spre exemplu, Cleopatra Stratan, Edward Sanda, dar și cameramanul care-i însoțea plus reporterul au avut parte de sperietura vieții lor, după ce au fost înconjurați de motocicliști înarmați. La un moment dat, s-au auzit și focuri de armă, iar unul dintre făptași i-a luat telefonul reporterului. Sigur că, echipele de intervenție și-au făcut meseria imediat, însă panica a fost destul de mare pentru toată echipa.

CITEȘTE ȘI: LAURA GIURCANU ȘI ARIS ERAM AU „LOVIT” DIN NOU! DE DATA ASTA ȘI-AU FĂCUT-O CU MÂNA LOR! IMAGINEA CU EI DIN VACANȚĂ

Ce salarii au cameramanii de la America Express

Cu siguranță, mulți se întreabă ce salarii au cameramanii de la America Express, oamenii din spatele micilor ecrane, fără de care emisiunea nu s-ar putea realiza. Fiecare echipă are desemnat un cameraman, care ține pasul cu respectivii concurenți în timpul probelor. Aceștia fac o treabă importantă, pentru ca telespectatorii să aibă parte de cele mai interesante cadre pe micile ecrane. Ei bine, acești angajați au încasat pe un sezon al competiției de peste Ocean o sumă cuprinsă între 5.500-6.500 de euro, potrivit informațiilor care circulă prin presă. Efortul fizic și nu numai la care sunt supuși aceștia este remunerat pe măsură.

CITEȘTE ȘI: ÎNTOARSĂ DE LA AMERICA EXPRESS, LAURA GIUCANU ȘI-A SCHIMBAT OPINIILE. DUPĂ SĂRUTUL CU ARIS ERAM, A VORBIT DESPRE NUNTĂ ȘI COPIL: „CRED CĂ M-AȘ CĂSĂTORI”

Irina Fodor, despre pericolele din timpul filmărilor de la America Express

Chiar Irina Fodor vorbea, la un moment dat, despre peripețiile în care au fost puși la America Express. Nu doar concurenții trec prin clipe dificile, ci întreaga echipă de producție, pentru ca emisiunea să fie pe placul tuturor.

„Multe zone periculoase decât cele sigure. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat ceva grav. Cumva Doamne-Doamne ne-a ținut în siguranță, doar că aveam tot timpul inima strânsă pentru că plecam astăzi dintr-un loc și mâine apărea în presă că acolo s-a întâmplat nu știu ce, că s-au luptat cartelurile între ele, că s-au împușcat. Mergeam spre următorul loc, trebuia să ajungem în două zile, și iar citeam în presă că s-a întâmplat nu știu ce.

Tot timpul în spatele nostru sau în fața noastră se întâmpla ceva și ne întrebam dacă nu e cumva doar o noțiune de timp până când se va întâmpla în momentul în care suntem și noi acolo.

Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut security înarmat. Dacă în anii trecuți nu a fost nevoie de așa ceva, anul acesta, fiecare avea, cel puțin o parte din producție, cei care umblam mai mult singuri, cum sunt eu, cum e Oase și Damian, am avut parte de această protecție. Am avut bodyguarzi cu pistoale anul acesta ca mijloc suplimentar de precauție”, spunea Irina Fodor, prezentatoare emisiunii.