Ce salarii au cameramanii show-ului Insula Iubirii 2025 de la Antena 1. Cu câți bani sunt plătiți pentru cele 21 de zile de filmări din Thailanda

De: Irina Rasoveanu 30/08/2025 | 12:34
Cameramanii de la Insula Iubirii au o misiune foarte grea pe parcursul celor 21 de zile petrecute în Thailanda. Ei trebuie să fie foarte atenți pentru a surprinde toate momentele importante, iar de multe ori ajung chiar și să alerge după unii concurenți. Ei bine, ținând cont de efortul pe care îl depun, și remunerația este pe măsură. Află, în articol, cu câți bani sunt plătiți aceștia!

Insula Iubirii este una dintre cele mai urmărite emisiuni din România. Show-ul de la Antena 1 a înregistrat audiențe impresionante, iar munca din spatele edițiilor care apar pe micile ecrane este pe măsură.

Cu câți bani sunt plătiți cameramanii show-ului Insula Iubirii 2025 de la Antena 1

Cameramanii de la Insula Iubirii muncesc din greu pentru a surprinde fiecare cadru atât cu toți concurenții, cât și cu ispitele. De multe ori, ei ajung să fie puși chiar și în ipostaze nebunești, participând fie la momente intime, fie la scene tensionate.

Ei bine, ținând cont de efortul pe care îl depun, remunerația este și ea pe măsură. Pentru cele 21 de zile petrecute în Thailanda, cameramanii sunt plătiți cu 4.000 de euro, conform surselor CANCAN.RO. Suma este una mare, însă nu se compară cu salariul lui Radu Vâlcan.

Potrivit informațiilor apărute în presă, prezentatorul show-ului de la Antena 1 ar încasa între 35.000 și 45.000 de euro pentru cele trei săptămâni de filmări din Thailanda. Remunerația a crescut considerabil în ultimii ani.

În 2019, a circulat informația potrivit căreia Radu Vâlcan ar fi primit 10.000 de euro pentru un singur sezon. Pe lângă suma uriașă pe care o câștigă, prezentatorul TV se bucură și de prezența soției sale, Adela Popescu.

„Anul acesta hotărâserăm împreună să nu mai vină (Adela Popescu, n. red.). Dar mi-am dat seama în timp util că o luna atât de departe de casa vă fi greu de dus singur. Așa că m-am organizat. Și ea a acceptat”, a povestit Radu Vâlcan în mediul online.

Concurentele de la Insula Iubirii 2025/ Sursa foto: Antena 1

Ispitele sunt cele mai prost plătite, însă ele se bucură de multe alte beneficii. Apariția pe micile ecrane le crește popularitatea, iar multe dintre ele au parte de contracte de colaborare bănoase după terminarea show-ului. Pentru cele 21 de zile de filmări, fetele și băieții ar încasa 1000 – 2000 de euro.

