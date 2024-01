Ce salariu amețitor oferă Pescobar Paul Nicolau pentru angajatul care îl va ajuta să posteze pe rețelele de socializare

Paul Nicolau, autoproclamatul „Pescobar”, face angajări. Anunțul de angajare postat de patronul de la Taverna Racilor a primit sute de cereri. Ce salariu oferă regele fructelor de mare?

Paul Nicolau este proprietarul unuia dintre celor mai renumite restaurante din țară, „Taverna Racilor”. Acum, Pescobar și-a extins sfera de afaceri devenind patronul unui club prestigios în Herăstrău.

Citește și: PESCOBAR DĂ ÎN JUDECATĂ O CLIENTĂ DE LA TAVERNA RACILOR: “INDIVIDA CARE A FĂCUT…”

Recent, Pescobar a postat un anunț de angajare, cu scopul de a recruta un specialist în social media. Atribuțiile angajatului ar urma gestionarea contului de social media al noului club. Cu toate acestea, cei care i-au trimis mesaje au avut parte de o dezamăgire încă de la primele cuvinte rostite de „Pescobar”.

Paul Nicolau menționează că mulți dintre cei care au aplicat au eșuat încă de la prima frază pe care au scris-o. Care a fost formularea care l-a determinat să respingă mesajul din prima și cât de importantă este suma pe care o oferă?

„Am făcut un anunț acum două, trei zile cum că îmi doresc un expert pe social media și mi-au venit sute de mesaje. Mi-au venit sute de mesaje și unele dintre ele începeau în felul următor, nici n-am mai continuat să le citesc, >. Ți se par neajutorat?

Nu, eu vreau să ofer 4.000, 5.000 de euro salariu unui expert social media care să facă de banii ăștia istorie în materie de marketing cu brandul meu și cu tot îi pun la dispoziție. Nu vreau să fiu ajutat! Așa că toți cei care mi-au dat mesaj cu > și au fost foarte mulți… Nimeni nu ajută pe nimeni, să știți. Eu nu te ajut că îți dau 5.000 de euro, eu îți dau 5.000 de euro că sper că îi meriți.

Eu nu vreau să vii tu la mine să mă ajuți cu ceva, că eu nu-s neajutorat, mulțumesc lui Dumnezeu, la ce marketing fac eu s-ar putea să te bag eu un pic în training decât tu pe mine. Dar nu se pune problema așa, eu vreau pe cineva care să dea plusvaloare la tot ceea ce fac eu. Plus, în urma acestei dezvoltări, eu nu mai am timp să le fac cum trebuie. Adică mai mult decât marketing din ăsta nativ pe TikTok, nu mai am cum să fac, iar marketingul pentru mine are foarte multe segmente și înseamnă extraordinar de mult.

Și încă ceva, nu vreau să lucrez cu companii, n-am să lucrez niciodată cu o companie, vreau pe cineva intern, vreau să fac echipă cu un specialist social media, expert. Așa că vă rog mult de tot nu mă mai ajutați. Merci!”, a declarat Pescobar într-un clip pe TikTok.