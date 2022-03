Să fii farmacist nu este ușor. Pentru această poziție, ai nevoie de studii de specialitate și este imperios necesar să respecți toate procedurile și regulile impuse prin lege. Pe de altă parte, poate fi considerat și un job bănos. Află mai jos ce salariu are o farmacistă de la Catena și cât câștigă angajatele de la Farmacia Tei.

Pentru a lucra în domeniul farmaceutic, trebuie să ai studii de specialitate. De exemplu, pentru a fi farmacist, potrivit informațiilor, trebuie să fii absolventul unei Facultăți de Farmacie. De asemenea, odată cu absolvirea acestor studii, ai mai multe opțiuni de carieră: în domeniul retail, în farmaciile de circuit închis (cele care asigură asistența cu medicamente a bolnavilor internați în spitalele aflate în structura Ministerului Sănătății și a altor instituții și asociații care au rețea sanitară proprie), în farmaciile de circuit deschis (comunitară), în depozite farmaceutice, în centre de fabricare a medicamentelor, în laboratoare farmaceutice și chiar și în farmacia clinică (orientare către pacient și patologia medicală a acestuia). De asemenea, cei care termină studii în această arie pot lucra și în mediul administrativ: mediul academic, în companiile farmaceutice, la studii clinice.

Vezi și NU E O GLUMĂ! CÂȚI LEI ARE SALARIU LUNAR O FLORĂREASĂ ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN CLUJ-NAPOCA

Ce salariu are o farmacistă de la Catena? De necrezut cât câştigă şi angajatele de la Farmacia Tei

Brandul Catena a luat naștere în anul 1999, devenind una dintre cele mai apreciate rețele de farmacii din țară.

Și, cum în țară sunt peste 800 de unități deschise pentru cetățeni, aceștia fac și angajări, iar salariul este pe măsură. Pe site-ul undelucram.ro, de exemplu, în luna ianuarie a acestui an s-a postat un anunț prin care se dorește angajarea unui farmacist, în Baia Mare. Se dorește ca experiența în domeniu să fie de șapte ani, să fie dispus să lucreze în regim full-time. Salariul net este de 4500 Lei, conform anunțului.

Vezi și CÂȚI LEI PRIMEȘTE SALARIU LUNAR UN OPERATOR CALL-CENTER LA DIGI RCS-RDS ROMÂNIA

Farmacia Tei a luat naștere în anul 1992 și oferă cetățenilor peste 50.000 de produse farmaceutice și parafarmaceutice. De asemenea, anul acesta se mai deschid noi locații în București, Brașov și Iași, potrivit wall-street.ro.

Făcând o analiză a salariilor pe care le-ar oferi lanțul respectiv de farmacii, o angajată în cadrul Drogheriei Tei, care are o experiență mai mică de un an, ar putea câștiga în jur de 3500 de Lei pe lună (net). La acest salariu s-ar adăuga un bonus lunar în valoare de 300 de Lei, dar și tichete de masă în valoare de 300 de Lei. Pe de altă parte, un angajat în cadrul Farmaciei Tei, care are minimum trei ani experiență, ar putea câștiga în jur de 2200 de Lei.

Potrivit impact.ro, marile lanțuri farmaceutice din România oferă și alte beneficii angajaților săi, precum: card de angajat, bonuri de masă, abonament la o clinică privată, tichete cadou pentru Paște și Crăciun, bonus în funcție de performanță, traininguri, abonamente speciale, susținere financiară în caz de relocare, dar și posibilitatea de a avansa în carieră.

Sursă foto: Pixabay