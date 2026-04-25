Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem

De: Elisa Tîrgovățu 25/04/2026 | 14:12
Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem
Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem / Sursa foto: Freepik

În sistemul de învățământ din România se conturează tot mai evident o situație paradoxală care stârnește nemulțumiri. Deși funcția de director presupune responsabilități mult mai mari, acest lucru nu se reflectă întotdeauna și în nivelul veniturilor. Ministrul Educației a semnalat că există cazuri în care directorii ajung să fie plătiți mai slab decât unii profesori pe care îi coordonează.

Această situație pune sub semnul întrebării cât de atractive mai sunt funcțiile de conducere, mai ales în condițiile în care presiunea administrativă și nivelul de responsabilitate sunt considerabile.

De unde vin diferențele salariale

Diferențele dintre veniturile directorilor și cele ale profesorilor au apărut din modul în care au fost aplicate creșterile salariale de-a lungul timpului. Dacă profesorii au beneficiat de majorări constante, în cazul directorilor ajustările nu au ținut același ritm.

În același timp, unele avantaje financiare pe care directorii le aveau în trecut, precum plata anumitor ore sau reducerea normei, au fost integrate în salariul de bază. În consecință, în unele situații, beneficiile funcției s-au diminuat.

Profesorii pot beneficia de mai multe sporuri și indemnizații, precum dirigenția, gradația de merit sau alte bonusuri, care le pot crește considerabil venitul lunar. În aceste condiții, diferența dintre un profesor cu experiență și un director poate deveni foarte mică sau chiar inexistentă.

Care sunt salariile directorilor și profesorilor

Salariile diferă în funcție de funcție, vechime și grad didactic. Însă, chiar și așa, apar situații în care diferențele nu sunt foarte mari. De exemplu, un director de unitate de învățământ cu gradul didactic I are un salariu de bază brut de aproximativ 11.484 de lei. De cealaltă parte, un director cu gradul II poate ajunge la circa 11.812 lei.

În cazul profesorilor, un cadru didactic cu gradul I și peste 25 de ani vechime are un salariu de bază de aproximativ 10.232 de lei, fără a include sporurile. Un profesor cu gradul II și 15-20 de ani experiență câștigă în jur de 8.296 de lei. Unul cu definitiv și 10-15 ani vechime ajunge la aproximativ 7.835 de lei. La început de carieră, un profesor debutant are un salariu de bază de circa 6.446 de lei.

Este important de precizat că aceste sume reprezintă doar salariile de bază. În practică, profesorii pot obține venituri mai mari prin diverse sporuri și indemnizații. Asta face ca, în unele cazuri, câștigurile lor să se apropie sau chiar să le depășească pe cele ale unui director.

CITEȘTE ȘI: Salariile din publicitate în România. Cât ajunge să câștige un copywriter în 2026

Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși

Iți recomandăm
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Știri
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Știri
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă…
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”....
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
go4it.ro
Dronele fostului șef Google apară România. Intră în serviciu „în câteva zile”
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: ...
Zodia care riscă să-și piardă toți banii în această primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: „Deciziile luate în grabă pot avea consecințe”
Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei
Grătarul în fața blocului te poate costa scump. Amenzile ajung până la 5.000 lei
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Ce i-a transmis fosta soție lui Stelian Ogică, când a aflat că se însoară: „Să fie și ultima”
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările ...
Cătălin Bordea a recunoscut abia acum ce s-a întâmplat între el și Olga Barcari, la filmările Asia Express 2025
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Gestul care spune tot despre relația lor. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au atras toate privirile
Vezi toate știrile