Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem

În sistemul de învățământ din România se conturează tot mai evident o situație paradoxală care stârnește nemulțumiri. Deși funcția de director presupune responsabilități mult mai mari, acest lucru nu se reflectă întotdeauna și în nivelul veniturilor. Ministrul Educației a semnalat că există cazuri în care directorii ajung să fie plătiți mai slab decât unii profesori pe care îi coordonează.

Această situație pune sub semnul întrebării cât de atractive mai sunt funcțiile de conducere, mai ales în condițiile în care presiunea administrativă și nivelul de responsabilitate sunt considerabile.

De unde vin diferențele salariale

Diferențele dintre veniturile directorilor și cele ale profesorilor au apărut din modul în care au fost aplicate creșterile salariale de-a lungul timpului. Dacă profesorii au beneficiat de majorări constante, în cazul directorilor ajustările nu au ținut același ritm.

În același timp, unele avantaje financiare pe care directorii le aveau în trecut, precum plata anumitor ore sau reducerea normei, au fost integrate în salariul de bază. În consecință, în unele situații, beneficiile funcției s-au diminuat.

Profesorii pot beneficia de mai multe sporuri și indemnizații, precum dirigenția, gradația de merit sau alte bonusuri, care le pot crește considerabil venitul lunar. În aceste condiții, diferența dintre un profesor cu experiență și un director poate deveni foarte mică sau chiar inexistentă.

Care sunt salariile directorilor și profesorilor

Salariile diferă în funcție de funcție, vechime și grad didactic. Însă, chiar și așa, apar situații în care diferențele nu sunt foarte mari. De exemplu, un director de unitate de învățământ cu gradul didactic I are un salariu de bază brut de aproximativ 11.484 de lei. De cealaltă parte, un director cu gradul II poate ajunge la circa 11.812 lei.

În cazul profesorilor, un cadru didactic cu gradul I și peste 25 de ani vechime are un salariu de bază de aproximativ 10.232 de lei, fără a include sporurile. Un profesor cu gradul II și 15-20 de ani experiență câștigă în jur de 8.296 de lei. Unul cu definitiv și 10-15 ani vechime ajunge la aproximativ 7.835 de lei. La început de carieră, un profesor debutant are un salariu de bază de circa 6.446 de lei.

Este important de precizat că aceste sume reprezintă doar salariile de bază. În practică, profesorii pot obține venituri mai mari prin diverse sporuri și indemnizații. Asta face ca, în unele cazuri, câștigurile lor să se apropie sau chiar să le depășească pe cele ale unui director.

