Ce salariu are Vladimir Putin. Câți bani primește lunar

Vladimir Putin ocupă în prezent pentru a patra oară funcția de președinte al Federației Ruse. Acesta a intrat în politică în urmă cu mai bine de 30 de ani. Multă lume se întreabă ce salariu, dar și care este averea sa.

În ultimii ani, multe persoane au vrut să afle ce avere deține președintele Rusiei, dar acesta este un secret foarte bine păstrat. Deși se credea că onorariul acestuia este unul mare, salariul pe care îl câștigă este destul de mic.

CITEȘTE ȘI: VLADIMIR PUTIN A LUAT PRIMA MĂSURĂ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI: ”S-A DECIS INTRODUCEREA DE RESTRICȚII…”

Câți bani câștigă, de fapt, Vladimir Putin?

În acte, acesta primește un salariu decent, dar se pare că averea acestuia ajunge la fabuloasa sumă de 200 de miliarde de euro. Potrivit unor surse, în anul 2020, venitul anual al liderului de la Kremlin a fost de 10 milioane de ruble, adică 130.000 de dolari, așadar Putin ar câștiga lunar, suma de 10.833 de dolari.

În perioada 2012-2016, salariul lui Vladimir Putin a înregistrat o creștere mare majoră, când lua în mână, suma anuală de șase milioane de ruble, adică 77.000 de dolari, scrie impact.ro.

Mai mult decât atât, Vladimir Putin ar avea palate în valoare de câteva zeci de miliarde de euro, yacht-uri, mașini de lux și bijuterii care i-ar face invidioși și pe șeicii arabi.

Fostul bancher al liderului rus, Serghei Pugachev, a declarat că averea lui Putin este aproape imposibil de verificat. Astfel, nici revista Forbes nu a reușit să afle o sumă exactă în ceea ce privește averea lui Putin.

”Tot ceea ce aparţine Rusiei el consideră a fi al lui. Totul, adică Gazprom, Rosneft, companii private. Orice tentativă de-a calcula averea lui nu va avea succes. Este cel mai bogat om de pe pământ atât timp cât se află încă la putere. Punct!”, a declarat Pugachev, în urmă cu ceva timp, potrivit stiridinlume.ro.

Vladimir Putin are un singur apartament ce măsoară doar 77 de metri pătrați

În anul 2017, președintele rus a câştigat peste 18,7 milioane de ruble, potrivit declarației sale de avere. În acelaşi document, liderul de la Kremlin mai precizează că are doar un apartament de 77 metri pătraţi, plus garaj şi foloseşte o locuinţă de serviciu care are 153 de metri pătrați. Putin avea oficial, la acea dată, două maşini, un GAZ M21 şi o Lada Niva, plus o rulotă.

VEZI ȘI: DEZVĂLUIREA ŞOCANTĂ: FOSTA SOȚIE A LUI VLADIMIR PUTIN A AFIRMAT CĂ PREȘEDINTELE RUS A MURIT. O SOSIE I-AR FI LUAT LOCUL