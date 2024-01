Ce salariu avea, de fapt, faimosul chef Sorin Bontea când s-a angajat bucătar: „Pe acolo era leafa mea”

Sorin Bontea (53 de ani) a activat ca jurat în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1. De-a lungul anilor, fostul jurat al emisiunii culinare și-a expus detalii legate de viața profesională. De exemplu, ce salariu avea faimosul chef atunci când s-a angajat bucătar? Detaliile le aflați mai jos, în articol.

Sorin Bontea a putut fi urmărit pe micile ecrane ani la rând, în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1. Îndrăgitul jurat a fost prezent, de altfel, în cadrul unor podcasturi, acolo unde a vorbit nu doar despre emisiunea-fenomen a stației Antena, ci și despre începuturile sale în cariera de bucătar.

„Am ieșit din armată, ce țară liberă? Mentalitatea era la fel, s-a schimbat după ani 2000. Am încercat atunci să fug și eu în Germania. Fratele meu a fugit, dar pe noi ne-au prins pe la unguri și ne-au dat înapoi… S-a întâmplat în 1991, după ce am terminat armata”, spunea chef Bontea.

De exemplu, în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar, Sorin Bontea a vorbit despre banii pe care îi încasase la început, atunci când se angajase pe poziția de bucătar. Prima oară a lucrat la Piața Amzei, prin anii 1990. A lucrat ca bucătar la o alimentară unde se ofereau spre vânzare produse semipreparate. De la salariul de 1.500 de lei, chef Bontea ajunsese să încaseze în jur de 2.150 de lei. Lucrătorii din bucătărie erau trimiși să muncească și în noaptea dintre ani. Chiar și după armată, chef Bontea s-a întors să lucreze ca bucătar.

„Eu am trecut prin multe, eram puști, eram copil pe atunci. Am lucrat prin Piața Amzei la Gospodina și un bar, după 1990. Era genul ăla de alimentară unde te duceai și luai semipreparate. Eu lucram acolo ca bucătar. Eram tot ajutor, de fapt… Am lucrat trei ani, apoi m-au trimis în armată și m-am întors și tot așa era…

Cred că ajunsesem bucătar, de la 1.500 de lei aveam vreo 2.150. Pe acolo era salariul. (…) Și ne trimiteau să muncim chiar și în noaptea de Revelion, undeva pe la Romexpo se făcea Revelionul Tineretului. Asta era înainte de armată, pe vremea lui Ceaușescu. Eram puști și noi am fugit de acolo, am mers la Revelion”, povestea Sorin Bontea în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar.