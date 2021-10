Ce salariu lunar are Neti Sandu la Pro TV! Ia mult mai puțin decât Andreea Esca și Cătălin Măruță

Neti Sandu are o carieră impresionantă și este dintre cele mai longevive personalități din media care și-a păstrat aceeași imagine de ani de zile. Nu doar că este foarte îndrăgită de public, însă vedeta TV, în vârstă de 63 de ani, întotdeauna a încercat să aibă o barieră între viața publică și cea privată. Ce salariu lunar încasează Neti Sandu la Pro TV? Ia mult mai puțin decât Andreea Esca și Cătălin Măruță!

Neti Sandu lucrează la Pro TV de mai bine de 20 de ani, fiind una dintre cele mai cunoscute figuri din media. Nu doar că și-a păstrat imaginea în toți acești ani, ci a rămas aceeași persoană cu voce caldă din televiziunea românească. Aparițiile lui Neti Sandu nu sunt atât de lungi, iar aceasta ar încasa lunar între 1000 și 2000 de euro. Prezentatoarea TV ia mai puțini bani decât Andreea Esca, care ar fi plătită cu 5000 de euro lunar, sau Cătălin Măruță, care ar încasa în jur de 2000 de euro.

Drama prin care a trecut Neti Sandu

Neti Sandu avea 24 de ani când s-a căsătorit, însă mariajul ei a durat doar doi ani. Ulterior, astrologul a avut o relație de zece ani cu un bărbat pe care l-a iubit nespus de mult. Într-o zi, însă, avea să aibă parte de surpriza vieții sale. Neti Sandu a fost părăsită printr-un bilet. Șocul a fost atât de mare încât a avut nevoie de cinci ani de terapie pentru a se vindeca după despărțirea dureroasă.

”A fost o traumă severă și am digerat-o cum am putut eu. Am trăit încercând să o asimilez, dar asta a durat ani. Eu zic că fiecare să facă după propria fire. Eu am făcut cum am considerat. Codul meu interior, față de mine, mi-a dictat să nu fac absolut nimic vreodată, pentru că nu pot să oblig pe nimeni la nimic. Dacă omul acela a considerat așa, eu trebuie să mă descurc cu treaba asta.

Dacă o altă persoană, cu un alt temperament, consideră că trebuie să aibă o discuție față în față – asta să facă! Eu am reacționat conform cu ceea ce sunt, dar omul dacă simte nevoia să-i ceară o mie de explicații până înțelege – asta să facă. „Nu se face așa – ce-i asta?! Fiecare să facă conform stilului, preceptelor și credințelor proprii”, a declarat Neti Sandu pentru VIVA!

