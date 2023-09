Ce scrie, de fapt, în buletinul lui Marian Mexicanu. Numele de familie al celebrului acordeonist e aproape necunoscut pentru fani

Marian Mexicanu este unul dintre artiștii cunoscuți din țară. Muzica acestuia a cucerit de-a lungul timpului publicul, iar fanii artistului sunt în număr mare. Însă, deși mulți sunt cei care îl cunosc și îl apreciază, puțin sunt cei care îi știu numele real. În cadrul unei emisiuni de televiziune, el a vorbit atât despre numele său de scenă, cât și despre cel din buletin.

Muzică jazz, clasică sau lăutărie, Marian Mexicanu stăpânește bine orice gen, lucru pentru care este iubit și apreciat de un public numeros. Acesta și-a făcut un renume în industria muzicală, iar atunci când numele său este anunțat în microfon, toată lumea știe că urmează distracție și muzică bună. Însă, care este numele real al artistului, cel pe care îl are în buletin?

„Merit numele pe care l-a avut el”

Marian Mexicanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toată lumea îl cunoaște și îi apreciază talentul, însă puțini știu cum s-a ales artistul cu acest nume de scenă și ce scrie, de fapt, în buletinul său. În cadrul unei emisiuni de televiziune, el a dat cărțile pe față și a explicat totul.

Se pare că numele de scenă l-a preluat de la tatăl său. Acestuia, în tinerețe, i se spune Costică Mexicanu, iar mai târziu, atunci când a venit timpul, fiul a preluat numele de scenă. De asemenea, Marian Mexicanu spune că a ales să se prezinte așa și pentru că numele său real de familie nu este unul cu priză la public. În buletinul artistul scrie Marian Bătănași.

„Dă-mi voie să îmi laud părintele. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost tot așa un bărbat care avea o alură – noi ăștia mai bruneți…mereu când am fost plecat în străinătate îmi spuneau că semnă cu cei din estul mijlociu, adică arab, mexican- tatăl meu purta mustață. Avea un chip de spaniol, mexican, ceva așa. El mai cânta și la chitară și îi spunea Costel Mexicanu.

Eu m-am născut, am crescut și am preluat. Eu până la 20 de ani eram băiatu lui Mexicanu. Dacă Dumnezeu m-a ajutat și am fost un copil bun și am muncit, merit numele pe care l-a avut el și a fost și mai ușor de reținut pentru public. Numele meu e Bătănași Marian, nu prea sună… și la acordeon Bătănași Marian – nu prea are nicio treabă”, a declarat Marian Mexicanu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Marian Mexicanu, nuntă atipică

Marian Mexicanu încântă de multă vreme publicul. Printre altele, artistul are cântări și la nunți, iar un astfel de eveniment i-a rămas adânc întipărit în minte. În urmă cu mulți ani, el a fost invitat să cânte la o nuntă, însă mireasa a avut o dorință specială. Și-a dorit o aventură cu artistul și întreaga formație, iar dorința nu i-a fost refuzată.

„Am să-ți spun unul, îți dau cuvântul meu de om că este adevărat. Am să vorbesc așa cu perdea. O mireasă s-a măritat cu un străin, nu pot să spun din ce țară, dar să zicem așa, din China. Nu era din China, e de la noi din Europa. A zis: mă, eu mă mărit din interes, sunt amărâtă, l-am găsit pe ăsta, o să fiu șmecheră, dar eu vă iubesc pe toți. Cine era atunci? Toată orchestra: fostul meu cumnat Geani, Leonard, un mare basist, Toni Ciolac, cel care cântă cu Salam acum, și Florin cu chitara.

Noi eram invitați să cântăm la nunta ei. Ne-a zis: când se fură mireasa, vreau să mă furați toți și eu vreau ceva de la voi toți, că eu mâine plec și vreau să plec fericită. Am zis că glumește, nebuna. Jur, nu știu cum am avut loc toți într-o Dacie, vorbim de acum 25 de ani. Dacă pui mâna pe telefon, sunt mulți care îți vor confirma lucrul ăsta”, a povestit Marian Mexicanu, în cadrul unui podcast.