Ce se ascunde în pâinea cumpărată zilnic din supermarket. Te îmbătrânește și nici nu îți dai seama

În România, majoritatea oamenilor aleg să cumpere pâinea din supermarket, fie că este vorba de o baghetă proaspătă sau de o pâine feliată pentru sandvișuri. La prima vedere, pâinea pare un produs simplu, făcut din făină, apă, drojdie și, eventual, puțină sare. În realitate, însă, sortimentele disponibile în comerț ascund adesea ingrediente suplimentare care nu sunt neapărat benefice pentru sănătate, potrivit CSID.

Multe dintre aceste adaosuri contribuie la aportul de calorii goale și pot influența, pe termen lung, procesele biochimice din organism. Efectele nu sunt vizibile imediat, dar consumul regulat al acestor produse poate accelera anumite procese de îmbătrânire, afectând astfel sănătatea generală.

Un exemplu des întâlnit și controversat este zahărul adăugat sau siropul de porumb bogat în fructoză. Deși zahărul este asociat în mod natural cu produsele dulci, prezența lui în pâine ridică întrebări, mai ales când cantitatea este semnificativă și nu este evidențiată clar pe etichetă. Astfel, pâinea pe care o considerăm un aliment de bază poate ascunde ingrediente care merită să fie urmărite mai atent.

