Ce se întâmpă între Andreea Marin şi Mihaela Rădulescu. Ce au de „împărţit” cele două vedete?

Andreea Marin a vorbit recent, despre unul dintre cele mai discutate subiecte în care apare numele său. Prezentatoarea TV a dat cărţile pe faţă şi a făcut dezvăluiri despre conflictul care există între ea şi Mihaela Rădulescu de atâţia ani.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Andreea Marin a acceptat provocarea de a răspunde celor mai intime întrebări legate de viaţa sa.

Cu siguranţă fanii brunetei au vrut întotdeauna să afle care este motivul pentru care ea şi Mihaela Radulescu nu s-au suportat niciodată. Astfel, pentru a încheia acest subiect, Andreea Marin a spus care este partea sa de adevăr.

CITEŞTE ŞI: ANDREEA MARIN, DEZVĂLUIRI DESPRE MARIAJUL CU ȘTEFAN BĂNICĂ. CARE AU FOST, DE FAPT, MOTIVELE PENTRU CARE S-A CĂSĂTORIT CU EL

Andreea Marin, despre Mihaela Rădulescu: „Am deranjat prin succes”

De-a lungul anilor, telespectatorii au observat că între Andreea Marin și Mihaela Rădulescu există diverse conflicte. Prezentatoarea TV a explicat care crede că este motivul conflictului.

„În primul rând, cât de deplasat să te gândești că cineva se însoară sau se mărită cu un om pentru că a mai fost cineva însurat sau măritat cu același om. Trebuie să fii puțin bolnav fie să o gândești, dar să o și faci.

În orice caz nu de la mine. Eu sunt un om care privește în curtea sa, își vede cu extrem de multă pasiune de munca sa. Probabil că am deranjat prin succes. Am deranjat când am devenit prea vizibilă, deși la început eram un copil care nu părea să ofere perspective, creșterea a fost fulminantă și a deranjat. Și de aici au pornit tot felul de șicane, dar nu de la mine.

Eu sunt un om educat, cu bun simț, și sunt un om care știe să-și vadă de drumul său, însă la un moment dat agresivitatea te deranjează și trebuie să te aperi. Evident de la ea. Când sunt două persoane implicate, mai rămâne una. Fiecare s-a definit, realitatea de azi arată unde e fiecare”, a spus vedeta în emisiunea moderată de Denise Rifai.

De ce a renunţat Andreea Marin la emisiunea „Surprize, Surprize”

Andreea Marin a avut un succes răsunător cu emsiunea Surprize, Surprize. Milioane de români aşteptau cu nerăbdare în faţa micilor ecrane poveştile prezentate în cadrul show-ului.

La acea vreme, mulţi nu au înţeles de ce Zâna Surprizelor așa cum fanii îi spuneau a renunţat la proiect. Decizia sa a fost intens dezbătută, însă Andreea Marin a fost cea care a clarificat situaţia în cele din urmă.

„Eu am decis să renunț la Surprize, Surprize din cauza sarcinii. Fetița era în burtica destul de mare. Emisiunea ar fi continuat dacă aş fi acceptat, dar așteptasem atât de mult acest copil încât am decis să fiu mama full time. Am dus misiunea mea ca prezentator al unui program greu de televiziune, dar și de director al programului până în luna a opta.

Abia mai urcam scările acelea de la emisiune. Am născut-o cu o săptămână înainte de termen pentru că prin decembrie am dansat de bucurie. Ar fi trebuit să se nască chiar de ziua mea. A fost o mare bucurie şi este până azi…”, dezvăluit Andreea Marin, la Canal 33.

Sursă foto: Instagram