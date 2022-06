Ce se întâmplă cu Bianca Pop, după ce a fost internată din nou! Ce i se întâmplă în spital: „Mi-e rău”

Bianca Pop trece în acest moment prin clipe grele, după cum reiese din declarațiile pe care le-a făcut recent în mediul online. Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a pus fanii pe jar în momentul în care le-a explicat acestora cu ce probleme de sănătate se confruntă.

Una dintre cele mai urmărite ispite de la Insula Iubirii trece prin momente cu adevărat groaznice, după ultimele investigații medicale. Bianca Pop a dorit să își țină urmăritorii la curent cu situația în care se află, motiv pentru care a postat pe TikTok și Instagram o mulțime de videoclipuri. Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce a anunțat că este însărcinată.

VEZI ȘI: TRANSFORMAREA ȘOCANTĂ A BIANCĂI POP! CUM ARĂTA FOSTA ISPITĂ DE LA „INSULA IUBIRII”, CARE NU IEȘEA DIN CASĂ FĂRĂ 1000 DE EURO, ÎNAINTE DE OPERAȚIILE ESTETICE

Bianca Pop, internată din nou în spital

Fosta iubită a lui Florin Rusu a postat imagini înfiorătoare în care le arată tuturor care este cu adevărat starea sa de sănătate. Videoclipurile din mediul online o aduc în prim plan pe Bianca Pop, vizibil slăbită, nemachiată, obosită și fără vlagă. Fosta ispită susține că deși a avut parte de o mulțime de controale de-a lungul timpului, medicii ar fi vinovați pentru starea sa de sănătate din acest moment.

CITEȘTE ȘI: NOI IMAGINI CU BIANCA POP. FOSTA ISPITĂ DE LA INSULA IUBIRII SE SIMTE DIN CE ÎN CE MAI RĂU

„Mi-e rău. O să facă ăștia pușcărie. Uitați-vă la ochii mei. De la lună la lună sunt mai rău. Toată viața mea am făcut bine… Am făcut și rău recunosc chiar foarte mult rău, dar nimeni nu este perfect în viață din ce știu eu și nimeni nu va fi perfect niciodată pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ… Am nevoie de liniște la ora actuală, îmi închid toate telefoanele și doar presa va avea acces la mine!”, a declarat într-un videoclip de pe TikTok Bianca Pop.

De asemenea, Bianca Pop a mai oferit și câteva sfaturi celor care o urmăresc. Vedeta i-a încurajat pe oameni să se țină departe de anturajele greșite care ar putea să îi facă să își schimbe stilul de viață. Substanțele interzise și alcoolul nu fac decât să dăuneze organismului, iar pe o perioadă mai lungă pot duce la probleme severe.