Ce se întâmplă cu Cosmin Seleși? Pro Tv amână anunțul lansării viitorului sezon al emisiunii „Batem palma”, deși s-au filmat mai multe ediții

Emisiunea „Batem Palma?” difuzată la Pro TV, din decembrie 2022, a intrat în vacanță la începutul lunii februarie. Show-ul a fost scos din grilă și a fost înlocuit cu formatul „Ce spun românii”, prezentat de Cabral Ibacka. Deși, Cosmin Seleși anunța că au început filmările pentru ce de-al doilea sezon, reprezentanții postului din Pache Protopopescu amână momentul difuzării. Lovitura de grație pentru Seleși este lansarea noului format „Săriți de pe fix”, care nu-l va avea în postura de prezentator pe el, ci tot pe Cabral.

În urmă cu câteva luni, reprezentanții Pro TV anunțau lansarea celui mai format cu care se gândeau că vor da lovitura. Emisiunea „Batem palma?” testa norocul și intuiția concurenților, iar Cosmin Seleși a avut privilegiul de a fi prezentator. După un singur sezon de difuzare, însă, emisiunea a fost scoasă din grilă.

Ce se întâmplă cu emisiunea „Batem palma?” prezentată de Cosmin Seleși

Mai exact, audiența slabă și reacțiile publicului nu au fost pe placul conducerii din Pache Protopopescu. Soluția de compromis a fost reînvierea show-ului „Ce spun românii”, amfitrionul fiind Cabral Ibacka. Acum câteva luni însă, Cosmin Seleși anunța pe pagina sa de Instagram că urmează un nou sezon al emisiunii „Batem palma”, postând și câteva imagini de la filmări.

”Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună.

A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră. Chiar dacă acum am ajuns aproape de final, vă pot spune să rămâneți cu ochii pe paginile noastre până vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”, declara Cosmin Seleși, înainte de a se încheia primul sezon al emisiunii.

Deși a trecut ceva vreme de la acest anunț, Pro Tv nu a făcut niciun anunț referitor la difuzarea show-ului, iar noul proiect „Săriți de pe fix”, care va fi lansat în această vară, pare că-i pune bețe-n roate simpaticului prezentator. Decizia de a renunța la una dintre cele mai longevive emisiuni de la Antena 1 „Te cunosc de undeva”, pe care o prezenta de ani buni, nu pare să fie una tocmai bună.

