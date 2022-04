Ce se întâmplă cu „darul de nuntă” de 1.500 de lei promis de Primăria Capitalei. Nicușor Dan a făcut anunțul

Mai multe cupluri au semnalat problema că Primăria Capitalei nu a mai acordat „darul de nuntă”. Aproximativ 6.000 de persoane așteaptă de ani să primească cei 1.500 de lei stimulent financiar pentru nuntă.

Problema stimulentului pentru nuntă pe care ar trebui să îl acorde Primăria Capitalei revine în atenția publică. Tinerii acuză faptul că așteaptă sumele de la stat de luni bune, chiar și ani, dar acestea încetează să apară.

În urmă cu ceva vreme, Nicușor Dan a anunțat faptul că va tăia anumite stimulente și că va prioritiza datoriile: „Propun să renunțăm la o parte importantă a stimulentelor financiare (…) Este un buget al credibilității, pentru care ne-am asumat niște lucruri, plătim datoriile” (CITEȘTE ȘI: Când ar putea fi adusă Elena Udrea în România. Fostul ministru va fi încarcerat la Penitenciarul Târgșor)

De necrezut! Ce spun cetățenii despre „darul” de la Primăria Capitalei

Cetățenii și-au făcut publică experiența cu privire la stimulentele promise de Primărie. Conform declarațiilor, pot dura și ani până ca banii să ajungă la oameni, iar situația nu este singulară. O problemă ar fi și cu banii pentru nașterea unui copil.

„Te căsătoreşti acum, primeşti banii în câţiva ani de la căsătorie. Practic noi am şi uitat. Au trecut de atunci până acum atâtea luni, am văzut că nu am primit aceasta sumă în cont. M-am adresat Centrului de Tineret al municipiului Bucureşti şi am primit răspunsul dânşilor: nu au primit banii de la primărie şi nu au fonduri alocate tocmai din 2020″, povesteşte Raluca Alexandra Dragomir pentru Antena 1.

„Noi am făcut cununia în 2019 în noiembrie şi (n.r. ajutorul) a venit foarte târziu, în 2020, în august – septembrie. Deci aproape un an. Tot aşa am aşteptat şi noi. Sunt în continuare întârzieri foarte mari. Au zis că au foarte multe dosare în aşteptare şi în momentul în care o să ajungă la zi cu ele o să facă plăţile. Oamenii spun că întârzieri sunt şi la plata voucherelor proaspetelor mămici (…) Am cunoştinţe care aşteaptă de ceva timp pentru voucherele acelea. Nici nu ştiu dacă se vor mai da într-un final”, spune Alexandra Tudor, o tânără care se află în această situație. (CITEȘTE ȘI: Anunțul important făcut de Marius Budăi despre pensiile din România! Milioane de români trebuie să știe asta)