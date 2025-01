Ce se întâmplă cu fața lui Carmen Brumă din cauza alergatului. Medicul a avertizat-o!

Carmen Brumă duce un stil de viață sănătos, iar multe persoane s-au întrebat ce face pentru a se menține în formă. Pe lângă alimentația sănătoasă, soția lui Mircea Badea face și foarte mult sport. Nutriționista a avut chiar și probleme cu tenul din cauza faptului că alerga excesiv. Medicul a avertizat-o, însă nu a ascultat inițial, așa că a ajuns să facă un tratament special. Recent, vedeta a oferit toate detaliile despre acest subiect.

Carmen Brumă a reușit să adune în mediul online o comunitate mare, de peste 250.000 de oameni. Deseori, soția lui Mircea Badea le oferă urmăritorilor săi sfaturi legate de nutriție și sport. Recent, a oferit detalii despre un tratament pentru ten.

La cei 47 de ani ai săi, Carmen Brumă arată impecabil. Vedeta se menține într-o formă de invidiat, însă are și foarte mare grijă de ea. Nutriționista nu este atentă doar la siluetă, ci și la aspectul tenului său.

Soția lui Mircea Badea a dezvăluit că a urmat timp de trei ani un tratament special pentru tenul său, iar acum este foarte mulțumită de felul în care arată. Potrivit spuselor sale, efectele se văd imediat, iar pielea este mult mai hidratată și strălucitoare.

„V-am promis că vă arăt cum se prezintă tenul meu după Bionutrilift, tratamentul pe care mi-l fac de 3 ani. Se văd efectele și imediat după tratament, dar cel mai bine se văd în timp, pentru că acest tratament conține biostimulator de colagen, adică substanțe care stimulează secreția de colagen propriu, conține de asemenea acid hialuronic și aminoacizi și diverse oligoelemente. Este, din punctul meu de vedere, ideal pentru orice femeie care trece de 35 de ani.

Mie, fetelor, în primul rând mi-a îmbunătățit textura pielii. Este mult mai hidratată, fără să îmi schimbe expresia feței. Asta îmi place foarte mult. E un tratament care are efecte naturale. Eu îl fac o singură dată pe an, se poate face și o dată la 6 luni, eu n-am simțit nevoia, adică pe mine efectele mă țin un an de zile. Și așa cum vă spuneam, îmi place foarte mult că tenul este hidratat și are aspectul ăla de proaspăt.”, a spus Carmen Brumă.