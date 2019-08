Îndrăgitul artist Mihai Constantinescu este în comă de aproximativ trei luni. Cântărețul care, cu mai mulți ani în urmă, cucerea topurile cu melodii precum ”Iubiți și câinii vagabonzi”, ”Sus în deal e o casă” sau ”Vitezomanul Gică” se zbate între viață și moarte, fiind supravegheat medical 24 de ore din 24. Cei care l-au cunoscut, ascultat și apreciat pe Mihai Constantinescu au fost alături de el, sufletește, în fiecare zi. Cea care i-a stat lângă patul de spital, în permanență, a fost soția sa, Simona Secrier. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă informații de ultimă oră, direct din spital, despre starea de sănătate a lui Mihai Constantinescu. (CITEȘTE ȘI: VEȘTI TRISTE DESPRE MIHAI CONSTANTINESCU, DUPĂ 2 LUNI DE COMĂ: “MEDICII ÎNCEARCĂ ULTIMA ȘANSĂ”)

În dimineața de 13 mai, anul acesta, Simona Secrier – soția artistului – l-a găsit pe Mihai Constantinescu prăbușit, inconștient, apoi a chemat medicii pentru a-l resuscita. Medicii au confirmat, ulterior, stopul cardio-respirator suferit de artist, înregistrând încă două asemenea manifestări medicale periculoase. Fiind vorba despre probleme cardiace grave, prognosticul inițial nu a fost unul optimist pentru Mihai Constantinescu, ținând cont și de antecedentele medicale ale artistului.

„Este îngrijorător faptul că a stat în stop cardio-respirator 10 minute, ceea ce duce în mod obișnuit la leziuni ireversibile ale creierului. Această este problema importantă. Dacă s-ar fi putut în primele 5-6 minute situația era mult mai bună deoarece leziunile cerebrale nu erau ireversibile”, a declarat medicul cardiolog Ștefan Drăgulescu, conform romaniatv.ro.

Fanii lui Mihai Constantinescu așteaptă, în fiecare zi, informații despre starea sa de sănătate, însă medicii s-au păstrat în expectativă – de-a lungul acestei perioade -, urmărind starea pacientului și ținându-l sub supraveghere permanentă. Declarațiile către presă au fost aproape inexistente, personalul medical respectând și dorința familiei, de altfel. Sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, nu aduc vești bune, din păcate, chiar dacă toți cei care l-au apreciat, de-a lungul timpului, pe Mihai Constantinescu, și-ar dori să afle doar informații optimiste care să ofere măcar o fărâmă de speranță. (CITEȘTE ȘI: VEȘTI TRISTE DE LA SPITALUL FLOREASCA. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU MIHAI CONSTANTINESCU, DUPĂ 65 DE ZILE DE COMĂ)

Mihai Constantinescu nu este bine. Simona Secrier merge în fiecare zi la spital, cel puțin de trei ori, fiind alături de artist aproape permanent. Nu este un secret pentru nimeni că o comă prelungită induce transformări dramatice în organismul unui om. Mihai Constantinescu a slăbit foarte mult, chiar dramatic, spun sursele CANCAN.RO, site-ul nr, 1 din România, fiind alimentat/hrănit exclusiv prin perfuzii. “La un moment dat, medicii au decis să-i fie administrată și mâncare fluidă – ceea ce înseamnă supe, fructe și carne, toate pasate -, printr-un tub, direct în stomac”, au mai spus sursele noastre.

Mihai Constantinescu nu ar fi reacționat, potrivit surselor citate. Este o informație dură – din toate punctele de vedere – însă ea trebuie percepută ca atare. Artistul, oricât ar fi de dureros, nu ar fi înregistrat niciun progres. ”Nu a mișcat nici un deget”, au precizat, din păcate, sursele noastre. Cu toate acestea, cei dragi sunt alături de cântăreț și își doresc, ca toată lumea, de altfel, să afle că Mihai Constantinescu a învins, până la urmă. (VEZI ȘI AICI: MINUNE DUPĂ 66 DE ZILE DE COMĂ! MIHAI CONSTANTINESCU S-A FĂCUT BINE. ANUNȚUL FĂCUT ASTĂZI, DUMINICĂ, 21 IULIE 2019)

Surse apropiate familiei au relatat, cu ceva vreme în urmă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, o discuție care s-ar fi purtat pe holurile spitalului, după ce Simona Secrier a ieșit din rezerva soțului ei. Se pare că Mihai Constantinescu a putut fi văzut de către un alt pacient, care a venit la spital pentru un simplu consult. Acesta ar fi avut o scurtă conversație cu Simona Secrier, cu care s-a întâlnit întâmplător pe hol și pe care a încurajat-o. Bărbatul i-a spus acesteia că i-a auzit pe medici vorbind despre starea de sănătate a artistului și se pare că aceasta se îmbunătățea. Simona ar fi confirmat spusele bărbatului și i-ar fi mulțumit totodată pentru cuvintele frumoase. (VEZI ȘI AICI: TOP 5 CELE MAI FRUMOASE MELODII ALE LUI MIHAI CONSTANTINESCU)

Și prietenii sunt alături de celebrul artist. ”Noi facem acele rugăciuni zilnice după ora 12, începând cu ora 12, rugăciuni comune, sunt foarte mulţi care fac chestia asta şi sperăm ca Dumnezeu… că Dumnezeu nu are mâini, nu ştiu, el are oameni, el lucrează prin oameni, prin îngeraşii lui de pe pământ, aşa spun eu, prin doctori, prin prieteni, prin gânduri frumoase şi bune, pentru că gândurile negative s-ar putea să îi facă rău.

Şi atunci noi ne gândim că este imposibil să moară acum, de ce să moară? Şi atunci altă stare i se transmite subiectului respectiv, care e bolnav”, a declarat Adrian Daminescu în cadrul unui interviu. (NU RATA: VEȘTI BUNE DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A LUI MIHAI CONSTANTINESCU. SIMONA SECRIER: “FACE PAȘI MĂRUNȚI”)

Simona Secrier nu va uita, probabil, niciodată dimineața în care lui Mihai Constantinescu i s-a făcut rău. ”Deodată am simțit că nu mai respiră”, a mărturisit ea.

Vreau să uit ce s-a întâmplat atunci (n. red. – în ziua în care a fost internat Mihai Constantinescu). Eram acasă în pat, îl țineam de mână. Deodată am simțit că nu mai respiră. S-a simțit foarte bine, a fost foarte vesel, niciun semn că ceva rău se va întâmpla. S-a întâmplat la cinci dimineața. Eu sunt o fire mai sensibilă, mă panichez, am sunat repede la salvare”, a mai spus Simona Secrier pentru România TV. (CITEȘTE ȘI: VEȘTI TRISTE DESPRE MIHAI CONSTANTINESCU. CE S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ 42 DE ZILE DE COMĂ)

Mihai Constantinescu și Simona Secrier s-au căsătorit în secret

Mihai Constantinescu și Simona Secrier formează un cuplu de mai bine de două decenii, însă abia în anul 2017 s-au căsătorit, după ce au amânat fericitul eveniment de mai multe ori. Ceremonia a avut loc în mare secret și, în cadrul unui interviu, artistul a mărturisit că trăiește a doua tinerețe la vârsta onorabilă pe care o are. Soția sa, fosta componentă a trupei Etno, este cu 24 de ani mai tânără decât el. “Nu a știut nici vântul, nici pământul. Am avut câțiva invitați. Ne-am simțit foarte bine. Le mulțumim nașilor că au fost foarte discreți. Nu îmi place să port verighetă. Nunta nu e făcută nici ieri, nici alaltăieri, dar e făcută”, a declarat Mihai Constantinescu în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. (VEZI ȘI: MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN STARE DIN CE ÎN CE MAI GRAVĂ! MEDICII I-AU SECȚIONAT TRAHEEA)

“Există viață după operațiile pe inimă”

În urmă cu 11 ani, Mihai Constantinescu a trecut printr-o intervenție de înlocuirea a valvelor naturale ale inimii sale, cu unele artificiale, biologice. O disfuncție care a apărut în 2017 la nivelul valvei mitrale l-a adus pe cântăreț pe masa de operație, unde a petrecut șase ore.

“Există viață după operațiile pe inimă, însă trebuie să ai curaj și încredere în medicul pe care l-ai pentru această intervenție. Am avut șansa să ajung la conf. dr. Horațiu Moldovan. Am avut o intervenție destul de delicată, în sensul că am fost operat a doua oară, iar operația aceasta clasică presupune multă atenție și, pentru că a fost a doua intervenție de acest gen, am sângerat mai mult, am revenit în sala de operație, totul s-a terminat cu bine.

Mă simt minunat și doresc să le spun tuturor celor care au o temere vizavi de a-și rezolva o problemă la nivelul valvelor sau orice altă afecțiune pe cord să meargă cu încredere, pentru că medicina a evoluat foarte mult și sunt convins că specialiștii noștri sunt de aceeași valoare cu a celor din străinătate”, a declarat Mihai Constantinescu pentru PRO TV.