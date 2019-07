Ce se întâmplă cu minorul răpit de pe o stradă din Vaslui! Tatăl lui a povestit tot: ”Îmi spun că o să-mi taie picioarele!”

Mădălin Giuliano Tibuleac a fost răpit de pe stradă în urmă cu un an, la Vaslui, iar de atunci parcă a intrat în pământ. Minorul va fi căutat acum și internațional.

Fotografia împreună cu descrierea sa pot fi văzute pe site-ul IGPR, secțiunea “Persoane urmărite”. Ancheta polițiștilor bate pasul pe loc, în condițiile în care mama acestuia, Lia, cum îi spun apropiații, a recunoscut, în direct la o emisiune TV, că a orchestrat întreaga poveste. Mai mult, femeia a dezvăluit că răpitorii sunt, de fapt, rudele ei și totul a fost pus la cale cu ajutorul minorului. Asta chiar dacă tatăl lui, Giani Tibuleac, spunea că nu a fost posibil acest lucru.

Minorul a fost răpit vara trecută din mașina tatălui său și, pentru că nu a dat nimeni de urma lui, a fost dat în urmărire international. “Copilul i-a recunoscut pe cei cu care a fugit. Sunt rude ale mele”, spunea mama lui Mădălin Giuliano. De asemenea, întreaga scenă a fost suprinsă de camerele de supraveghere montate în apropiere, scrie vremeanoua.ro.

Teoria lansată de tatăl minorului răpit, conform căreia acesta a putut fi scos din tară prin Republica Moldova, prinde contur. Mai exact, rãpirea a avut loc în iulie 2018, la o trecere de pietoni din Crucea Gării, în jurul orei 12.15. Din acel moment, au trecut aproape 8 ore până când a fost dată alarma de răpire. “Teoretic, sunt șanse ca fiul meu să fie găsit dar, practic, aceste șanse sunt zero”, spunea și tatăl lui Mădălin, care are custodia copilului.

Tatăl minorului, amenințat cu moartea de răpitori

Tatăl lui Mădălin Giuliano a povestit că, în zilele dinaintea răpirii, a fost amenintat cu moartea de către mama copilului, dar si de unul dintre răpitori. “În fiecare zi sunt amenințat cu mesaje pe telefon. Am primit mesaje în engleză de la un francez și în românește de la ea. Îmi spun că o să ajung în saci, că o să-mi taie picioarele sau că o să-mi omoare nepoatele. Nepoatele sunt trimise acum de aici, departe. Am fost sunat si m-a întrebat de ce am fost la Poliție și că, în douã zile, îmi va face felul”, a povestit bărbatul.