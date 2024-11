Ce se întâmplă cu pensia de 12.000 de euro a lui Silviu Prigoană. Cine are dreptul la ea

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani. Deși nu avea vârsta de pensionare, afaceristul s-a pensionat anticipat în urmă cu 4 ani și încasa lunar 12.000 de euro, pensie la care seniorii din România nici măcar nu îndrăznesc să viseze. Află cine are dreptul să moștenească pensia fostului politician, de fapt.

Moartea prematură și fulgerătoare a lui Silviu Prigoană a îndurerat întreaga comunitate. Fostul politician a murit marți, 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla la masă cu prietenii într-un restaurant din Bran, din cauza unui infarct miocardic. În luna decembrie urma să împlinească 61 de ani. Deși nu avea vârsta de pensionare, afaceristul se pensionase anticipat în urmă cu 4 ani.

După 20 de ani în care a contribuit cu sume impresionante la bugetul statului, având un salariu brut de 160.000 de euro (dintre care 60.000 mergeau către stat), Silviu Prigoană se mândrea cu o pensie la care o parte dintre români nici nu îndrăznesc să viseze, mai exact: 12.000 de euro.

„Eu iau 11.000 de euro la acest moment, în mână. Banii îi aduce poștașul la ușă, nu se pun pe card. Îmi dă din ăia de 500 așa, bancnote mari! Eu mi-am asigurat bătrânețea! Am fost deștept, nu prost, cum a zis Tatoiu! Eu acum trăiesc doar din banii din pensie. Nu mai am vreo afacere, gata! Timp de 20 de ani eu am avut 160.000 de euro, salariu brut. Deci netul, ce luam în mână, era de 100.000 euro pe lună, iar contribuția la Stat era de 60.000 de euro lunar”, a spus Silviu Prigoană, în cadrul podcastului realizat de Viorel Grigoroiu, în urmă cu ceva timp.