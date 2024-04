Ce se întâmplă cu premiul de la Power Couple! Daiana Anghel, câștigătoarea show-ului de la Antena 1, dezvăluie totul, fără perdea

Povești necunoscute au fost rostite de Daiana Anghel în emisiunea CANCAN EXCLUSIV! Populara influenceriță de beauty dezvăluie cum a ajuns în televiziune, dar mai ales ce a determinat-o să renunțe la aparițiile pe sticlă, până să accepte provocarea Power Couple. Daiana și Sorin Gonțea au câștigat show-ul de la Antena 1, fapt ce a atras valuri de controverse din partea internauților și a telespectatorilor. Vedeta a răspuns hate-ului într-un mod caracteristic, dar asta nu e tot. Daiana Anghel mai divulgă detalii siropoase din căsnicia cu So, cel care s-a aflat la un pas de a nu-i deveni soț divei.

Mai mult, câștigătoarea de la Power Couple divulgă ce se întâmplă cu marele premiu de la Antena 1, dar și cum ar putea fi utilizată suma de 27.000 de euro!

Daiana Anghel face dezvăluiri despre căsnicia cu Sorin Gonțea: „Înainte să mă ceară în căsătorie am fost despărțiți. Nu era asumat, nu știa ce vrea!”

CANCAN EXCLUSIV: De când vă știți tu și Sorin?

Daiana Anghel: Din decembrie 2014 suntem împreună, dar ne știm de mai mult timp, cam din 2008.

CANCAN EXCLUSIV: V-ați tatonat atât de mult?

Daiana Anghel: Nu era contextul să fim împreună, n-am avut nicio legătură, nicio treabă unul cu celălalt, din punctul ăsta de vedere.

CANCAN EXCLUSIV: Nu te-ai gândit niciodată că ți-ar putea fi soț?

Daiana Anghel: Nu m-am uitat niciodată la el așa, ce vrei să zic, viața te surprinde.

CANCAN EXCLUSIV: Cum s-a făcut trecerea de la indiferență către o relație?

Daiana Anghel: N-am nicio explicație. Ne-am căsătorit după cinci ani. Dar înainte să mă ceară în căsătorie am fost despărțiți, am avut o despărțire. Nu mai voiam să mai fim împreună, pentru că nu era asumat, nu știa ce vrea, și eu am zis «hai să nu mai pierdem timpul». Este foarte simplu, din punctul meu de vedere, dacă tu ca bărbat nu știi ce vrei și nu ești hotărât că vrei cu mine, la ce să mai pierdem vremea?! Am fost niște luni bune despărțiți.

Câștigătoarea show-ului Power Couple clarifică folosirea replicilor «te crăp și te omor» la adresa soțului: „Știe când zic astea, că nu sunt supărată!”

CANCAN EXCLUSIV: Știi că a existat un val de păreri că tu ai fi fost prea vehementă și vocală cu privire la Sorin…

Daiana Anghel: Eram într-un show TV, unde trebuia să livrăm, că n-am fost aduși ca să stăm ca muții și să popândăim pe acolo și să venim să pozăm în acești perfecți. Pe de altă parte, am considerat că dacă putem să fim funny, de ce să nu fim funny, că lumea se uită la emisiunile de divertisment să se distreze, să se deconecteze și să se amuze.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă tu nu făceai o probă și Sorin îți spunea «te crăp», cum crezi că ar fi fost?

Daiana Anghel: Eu am nevoie să mă motivezi și să tragi de mine în momentele în care poate sunt tentată să renunț. Am nevoie de chestia asta și cred în chestia asta. La un moment dat, într-unul dintre testimoniale, am făcut această analogie cu Bellu și Bitang. Ai văzut vreodată un antrenor care în competiții să se roage frumos de sportivii respectivi sau urlă să dea tot ce au din ei mai bun și să-i motiveze?! Despre asta e vorba în momentele alea, tu trebuie să ieși din zona de confort complet. S-ar putea să te doară, să îți fie greu, să îți fie frică. Dacă cel de lângă tine îți oferă confortul de a renunța, șansele ca tu să renunți sunt mult mai mari decât dacă trage de tine să n-o faci. Asta la mine cu «te crăp și te omor» sunt vorbele mele. El știe când zic astea, că nu sunt supărată, nu sunt niște nervi serioși. E și o semi-caterincă acolo la mijloc.

Vedeta explică ce s-a întâmplat cu premiul de 27.000 de euro de la Antena 1

CANCAN EXCLUSIV: A fost și un premiu la Power Couple, 27.000 de euro?

Daiana Anghel: Parcă așa, cred că 27.000 de euro.

CANCAN EXCLUSIV: S-au virat?

Daiana Anghel: Nu, încă nu.

CANCAN EXCLUSIV: Dar ce ar urma să faceți cu ei?

Daiana Anghel: Nu știu, habar nu am ce-o să facem cu banii. Dar nu au intrat încă, este normal, sunt niște clauze contractuale, este un termem de plată, dar nu am făcut niciun plan în sensul ăsta.

CANCAN EXCLUSIV: La voi în familie, cum se împart banii?

Daiana Anghel: Banii mei sunt banii noștri. Și ai lui, la fel.

CANCAN EXCLUSIV: Mai cheltuitor care e?

Daiana Anghel: Amândoi. Dar nici eu, nici Sorin nu suntem genul care cheltuim des, neapărat. Dar mergem pe chestii de calitate.

