Ce se întâmplă dacă ții o bancnotă de 50 de lei, împăturită în triunghi, în portofel?

Banii din ce în ce mai puțini îi determină pe tot mai mulți români să apeleze inclusiv la “tactici” superstițioase pentru înmulțirea lor. Deși unii sunt sceptici când vine vorba de aceste lucruri, alții speră ca o minune să își facă loc în viața lor. Credințele populare insistă asupra câtorva detalii la care ar trebui să fim atenți dacă vrem să atragem banii ca un magnet. Una dintre superstiții este legată de bancnota de 50 de lei.

Tot ce ar trebui să facem ar fi să o ținem în portofel împăturită sub formă de triunghi. Iar norocul de bani nu ne-ar ocoli. Care ar fi explicația? Ei bine, forma de piramidă ne-ar ajuta să alungăm necazurile financiare și să găsim o sursă profitabilă de venit.

Aceleași credințe populare ne îndeamnă să fim atenți inclusiv la zilele în care dăm bani cu împrumut. Ar fi recomandat să evităm astfel de gesturi la începutul unui nou an, al unei noi luni sau chiar săptămâni, deoarece, potrivit superstițiilor, vom fi îndemnați să cheltuim fără măsură întregul an, întreaga lună sau toată săptămâna respectivă.

De ce ar fi bine să strângi bani începând cu ziua de joi

O altă așa-zisă metodă de a atrage bani ar fi să economisim într-o punguță bancnote de valori diferite, începând „operațiunea” într-o zi de joi. Explicația populară? A patra zi a săptămânii este patronată de planeta Jupiter, iar acest lucru ne-ar să nu ne risipim veniturile, ba chiar sumele s-ar înmulți pe neașteptate. Aparent, proverbul ”Ban la ban trage” ar funcționa.

Chiar și monedele ar fi aducătoare de noroc. Așa că, dacă le colecționezi într-un borcan, vei avea parte de câștiguri suplimentare, potrivit altei convingeri din popor.

Ziua de naștere ar juca și ea un rol important în creșterea bugetului. Superstiția aceasta presupune să avem bani în buzunar pe timpul întregii noastre aniversări.

Dincolo de acestea, tradiția chinezească Feng Shui ne învață să avem prin casă simbolul de bază al norocului, mai exact o broască cu un bănuț găurit în gură.