George Tănase continuă să se comporte ca un realizator de emisiune matinală, chiar dacă șefii de la Kanal D au decis pentru un moment să scoată „Dimineața cu noi” din grila de difuzare. Comediantul nu o duce tocmai rău, având în vedere că tocmai și-a pus pirostriile și s-a apucat de podcast sub egida trustului care l-a adus pe micile ecrane. Cel mai interesant aspect, însă, este că George Tănase demontează, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, tot ceea ce se știa despre proiectul pe care l-a moderat! Entertainerul aruncă bomba și dezvăluie că „Dimineața cu noi” ar putea să revină!

Între timp, actorul de stand-up se bucură de noul său statut, cel de bărbat însurat cu o nutriționistă. Precizăm meseria soției, pentru că George Tănase a reușit să trateze această situație cu spiritul comic din dotare. De înțeles, se înțeleg de minune, iar comediantul nu permite ca în gospodăria lui să cânte găina. Face tot ce spune soția, dar mai încalcă regulile ca un gurmand pasionat de preparate nesănătoase.

( NU RATA: CE AU PĂȚIT BURSUCU`, VIVIANA SPOSUB ȘI TĂNASE. SE TRAG OBLOANELE LA ”DIMINEAȚA CU NOI”, EMISIUNEA DE PE KANAL D? )

„Nu-mi mai scria nicio fată de când am cunoscut-o pe Lorena!”

CANCAN.RO: Acum urmează să te îngrași, că te-ai însurat, căci vreau să vedem dacă ținem mitul sau nu?!

George Tănase: N-o să ținem mitul, pentru că soția e nutriționist și eu ce mănânc acasă sunt numai lucruri care au denumiri străine și nu cred că o să mă îngraș. Dar mai scap eu în câte o shaormerie!

CANCAN.RO: Și o sarma…

George Tănase: E lege în articol, în casă când e vorba de sarmale, salată boeuf. Când bag, eu mănânc câte un kilogram odată, deci nu se pune problema, am și eu regulile mele, am zis «Da, respect acest meniu sănătos, dar mie îmi plac mai mult lucrurile nesănătoase, că au gust mai bun!».

CANCAN.RO: Dar cum e viața asta de om însurat, pentru că mă gândesc cumva că fiind și la televizor și pe online, mai apăreau fete?! Acum trebuie să zici «Piei, ispită!»…

George Tănase: Să știi că nu! Eu am rămas șocat și mi-am dat eu seama acum vreun an și jumătate, doi, că mie nu-mi mai scria nicio fată de când am cunoscut-o pe Lorena. La un moment dat am avut un: «Bă, dar stai, mă, eu ca bărbat am o problemă?!». Măcar să îmi scrie așa, maxim un «Bravo, ești tare!». Dar eu dacă nici nu am dat curs mai departe, s-a oprit la «Mulțumesc!»…



( CITEȘTE ȘI: ”GEORGE BURCEA E VINOVAT! CE A FĂCUT EL ACOLO…” CANCAN.RO A AFLAT MOTIVUL PENTRU CARE VIVIANA SPOSUB A FOST DATĂ AFARĂ DE LA ”DIMINEAȚA CU NOI” )

„Nu știu sigur dacă s-a dus sau nu!”

CANCAN.RO: Dar cum îți refaci viața după proiectul de la matinal și de ce s-a dus emisiunea?

George Tănase: Nu știu, n-am un răspuns să îți zic, încă nu știu sigur dacă s-a dus sau nu. Nu am un răspuns, că dacă aș avea ți l-aș da! Eu încerc să îmi mențin același ritm de viață, pentru că îmi place foarte mult. Adicăt trezitul ăla dimineața îmi dădea o rutină și încerc să îl mențin.

Deși e ciudat când eu mai postez un Insta Story la 6-7, oamenii nu se mai uită, sunt «Bă, dar de ce mai faci asta?!». Cumva am rămas în ritmul ăla, scriu, filmez, fac lucrurile mele ca înainte. Eu sunt ca fotbalistul ăla de pe banca de rezerve, mă antrenez întruna, nu știi când te bagă Adi Mutu în teren și trebuie să dai ce e mai bun.

CANCAN.RO: Dar tu de ce ai rămas în interiorul Kanal D și colega Viviana nu a rămas?

George Tănase: Proiectul „ZigZag”, pe care îl avem acum în online, era discutat de mult. I-am dat drumul recent pentru că a trebuit să filmăm în avans, să montăm, chestii din astea tehnice. Era discutat de mult, încă lucrăm la el, e în desfășurare.

O să îl păstrăm destul de temporal. De restul nu știu ce să îți spun, eu știam că vreau să fac asta, am vrut să încerc și partea asta, îmi și place echipa cu care lucrez.

( ACCESEAZĂ ȘI: GEORGE BURCEA ARE MOTIVE GRAVE DE GELOZIE! VIVIANA LUI ESTE ENERGIZATĂ DE LIVIU GUȚĂ ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.