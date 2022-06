George Burcea are motive grave de gelozie! Viviana lui este energizată de Liviu Guță în fiecare dimineață!

Viviana Sposub a ajuns în finala celui mai recent sezon de „Bravo, ai stil!”, unde publicul a cunoscut-o fără menajamente. După ce a câștigat inima fanilor, chiar dacă a pierdut în detrimentul lui Rux, cea opulentă, tânăra Viviana nu s-a lamentat, a dat din coate și a făcut rost de un nou proiect. Se simte bine la „Dimineața cu noi”, alături de Bursucu și de George Tănase, iar acest lucru este vizibil. Există și părți mai puțin plăcute în fișa postului, pe care tânăra le recunoaște în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, cum ar fi trezitul la ore impracticabile.

Pentru că energia pozitivă trebuie să fie la ea acasă, iubita lui George Burcea încearcă tot felul de trucuri pentru a intra în starea de emisiune, rolul acesteia fiind de a-i distra încă de la începutul zilei pe telespectatorii buimaci. Prin urmare, Viviana Sposub își dezvăluie ritualul de înviorare, dar vorbește și despre „complexul” pe care îl are încă de la vârste fragede.

„Bună dimineața, viața mea, te aștept la o cafea!”

Vara este sinonimă cu pauza pentru formatele de televiziune, dar trăgând linie, pare că cei de la Kanal D au mutat câștigător pe segmentul matinal, unde Răzvan și Dani fac legea de 14 ani. Unul dintre factorii acestui succes este Viviana, o prezență fresh, care se străduiește să rămână așa, chiar dacă uneori își asumă oboseala generată de emisiunea pe care o moderează. Prezentatoarea are, însă, un as în mânecă, iar atuul este chiar Liviu Guță. Nu știm ce spune iubitul Vivianei despre asta, dar pare că manelistul o energizează pentru provocările zilnice.

„Manele, manele! E un secret! «Bună dimineața, viața mea, te aștept la o cafea!», a lui Liviu Guță, o ascult de multe ori. Doar pe bine, întotdeauna, pentru ce sunt făcute manelele, să te simți bine! Și de multe ori îmi induc starea de bine, pentru că la ora aia, într-o beznă totală, nu prea ai chef de viață.

Și atunci încep să zâmbesc singură, să îmi zic glume în cap, să mă uit în oglindă și să îmi spun că va fi o zi foarte bună. Și chiar îmi induc treaba asta. Se întâmplă deseori pe taxi să adorm și atunci mi se duce starea din nou în jos, dar mă întâlnesc cu colegii mei și îmi revin!”, ne-a declarat Viviana Sposub.

( NU RATA: CE MOTIV DE SĂRBĂTOARE AU AVUT VIVIANA SPOSUB ȘI GEORGE BURCEA. CEI DOI ÎNDRĂGOSTIȚI AU DAT FRÂU IUBIRII: SĂRUTURI ȘI MÂNGÂIERI FĂRĂ PERDEA )

„Am trăit cu frustrarea asta…”

Prezentatoarea de la „Dimineața cu noi” mai punctează la capitolul sinceritate cu încă o dezvăluire. Pentru că este cotată drept una dintre femeile frumoase ale showbiz-ului, râvnită de mulți, dar blamată de alții, Viviana Sposub explică modul în care s-a străduit permanent să contracareze criticile și preconcepțiile cum că aspectul fizic ar fi singurul său punct forte.

„Hai să o zicem direct, e frumoasă, dar e proastă! Mi se întâmplă deseori treaba asta și am trăit cu frustrarea asta. Tocmai de aceea, de foarte tânără, de minoră, am învățat foarte mult ca să combat treaba asta.

Dacă mi-ar fi zis vreodată cineva că sunt drăguță, dar cam prostuță, cred că aș fi murit. De asta am tras foarte tare și pe partea de educație. Am mers la facultate, am terminat cu aproape 10, la fel și la BAC și la liceu, poți să mă cauți, șef de promoție!”, a mai adăugat vedeta.

( CITEȘTE ȘI: KANAL D, CE LOVITURĂ PENTRU ANTENA 1! DUPĂ DAN NEGRU, L-AU TRANSFERAT ŞI PE EL. VA AVEA EMISIUNE CU VIVIANA SPOSUB )